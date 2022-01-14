Вредно ли оставлять машину на морозе надолго

Большие снегопады заставляют автовладельцев оставлять свои машины на долгое время. Как сказывается на состоянии автомобиля даже недельный простой? И есть ли способы минимизировать последствия?

Опытные водители знают, что в холодную погоду в первую очередь стоит подумать об аккумуляторе, чтоб потом завести машину без проблем.

Если батарея в хорошем состоянии, то она продержит заряд в течение месяца, пишет aif.ru. Перед долгим простоем лучше зарядить аккумулятор по максимуму.

Для этого можно отправиться в поездку по загородным трассам - часа на хорошей скорости будет вполне достаточно, чтобы восполнить ресурс. Либо можно снять батарею и зарядить ее дома. Некоторые владельцы так и оставляют аккумулятор в тепле, пока машина стоит на отдыхе.

Еще одна проблема длительного простоя в холодную погоду - это закисание клапанов и форсунок. При попытках завестись постоявшая какое-то время машина будет испытывать перебои с зажиганием, двигатель - трястись. Проблемы возникают из-за налипшего нагара, который мешает работе в штатном режиме, именно на этих участках возникают окислительные процессы. Поэтому нагар и налет рекомендуется своевременно убирать, используя бензин с моющими присадками.

В морозы автовладельцам рекомендуется пореже использовать холодные старты: например, заводить машину только ради того, чтобы переставить ее с одного места на другое. При низкой температуре повышается трение в деталях, поскольку вязкость масла увеличивается.

Если в двигателе автомобиля накопились возрастные отложения, то каждый простой на морозе будет для него ощутим. Вся топливная система у него и так забита грязью, а в холода это все превращается в твердую корку.

Вреден для постоявшего неделю на морозе автомобиля и автозапуск. Без нагрузки двигатель выделяет минимальное количество тепла. Он требует обогащенной смеси, поэтому расход топлива растет. При этом смесь сгорает не полностью, поскольку нагрузки нет. Часть нагара оседает в системе.

Даже в новых автомобилях происходят те же самые процессы. Даже если остатки смеси дожигаются в катализаторе, то на систему выхлопа растет нагрузка и снижается ее ресурс.

Автозапуском для профилактики стоит пользоваться только если мороз упадет ниже -25 градусов. Тогда нужно завести двигатель хотя бы для того, чтобы поддержать аккумулятор.

Еще одно правило длительного простоя в мороз - не забывать про состояние тормозной системы. Когда машина отправляется на парковку после поездки, на разогретых тормозах собирается конденсат, который не успевает просохнуть. барабаны и диски обрастают налетом, ресурс колодок снижается.

После езды по снегу или лужам нужно прокалить тормоза с помощью резкого нажатия на педаль, а затем охладить благодаря движению накатом. И перед стоянкой лучше воспользоваться торможением двигателем.