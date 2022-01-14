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Вышел трейлер второго сезона "Воспитанных волками"

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    14.01.2022, 10:10
Текст:   Юлия Авакова

HBO Max опубликовал полноценный трейлер второго сезона "Воспитанных волками" (Raised by Wolves) режиссеров Люка Скотта и Алекса Габасси и продюсера Ридли Скотта. Партнеры-андроиды Мать (Аманда Коллин) и Отец (Абубакар Салим) присоединяются к недавно основанной колонии андроидов-атеистов, расположенной в таинственной тропической зоне на планете Кеплер-22 b. В начале путешествия Отец возлагает надежды на то, что их жизнь "на другой стороне" наконец-то войдет в мирное русло. Однако уже на подступах им придется столкнуться с группой религиозных фанатиков, настроенных по отношению к новоприбывшим явно враждебно.

Фото: youtube.com/ JoBlo Movie Trailers
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Сюжет фантастического шоу рассказывает об андроидах Матери (Аманда Коллин) и Отце (Абубакар Салим), которые были отправлены на пустынную планету с целью создания человеческой колонии путем воспитания искусственно созданных человеческих младенцев. Однако не все идет по плану, поскольку здешние земли оказываются далеко не самыми безопасными для жизни. Вдобавок к этому к ним в гости наведывается группа митраистов - религиозных фанатиков, представляющих особую угрозу для андроидов-атеистов и двойную угрозу для Матери, которая изначально была их боевым андроидом. К этому прибавятся попытки Маркуса свести счеты с Матерью и всеми теми, кто ей близок.

Примечательно, что в музыкальном сопровождении к видеоряду проскальзывает фраза "Something wicked this way comes" ("надвигается беда", "что-то страшное грядет"), отсылающая к первой сцене 4 акта шекспировской трагедии "Макбет", в которой ее произносит вторая ведьма при встрече с Макбетом перед показом ему трех иносказательных судьбоносных видений. За этим следует еще одна реплика, на этот раз принадлежащая леди Макбет, помещенная в 5 акте: "What's done cannot be undone" ("что сделано, того уж не воротишь").

Первая фраза за последние столетия обросла большим количеством литературных и прочих коннотаций в англоязычном мире, став заглавием одного из романов Рэя Бредбери, ее начало также превратилось в название детектива Агаты Кристи. Она же фигурировала в трейлере "Гарри Поттера и узника Азкабана", экранизации третьей книги Дж.К. Роулинг о "мальчике, который выжил".

Премьера намечена на 3 февраля.

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