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15.01.2022 22:20
Рубрика: Власть

Антонов назвал условие продолжения переговоров с США и НАТО

Текст: Александр Саможнев
Результатов переговоров России с США и НАТО пока нет, их продолжение зависит от ответов на российские предложения, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

"Ожидаем от Вашингтона и Брюсселя письменных ответов на проекты наших соглашений. На их основе будем принимать решение о целесообразности дальнейшей совместной работы", - говорится в комментарии Антонова для журнала Neewsweek. Текст заявления посольство РФ разместило в Facebook.

Антонов подчеркнул, что Россия готова к обсуждению встречных предложений. "Что касается ситуации на Украине, данный вопрос не был в повестке российско-американских переговоров в Женеве, а лишь упоминался в качестве второстепенной темы на консультациях с НАТО в Брюсселе", - заявил посол.

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По словам Антонова, после развала СССР ситуация с безопасностью в Европе резко ухудшилась. "Пять волн" расширения НАТО привели к тому, что подразделения альянса сегодня подошли вплотную к российским рубежам. Продвижение блока на восток - одна из главных угроз нацбезопасности России.

Глава диппредставительства РФ указал, что усилия НАТО, направленные на военное освоение бывших советских республик, неприемлемы. Это чревато размещением ракетных комплексов и других дестабилизирующих систем вооружения, непосредственно угрожающих России.

"В результате кратно повысятся риски эскалации и прямого военного столкновения в регионе и за его пределами. Все имеет свои пределы. Мы, по сути, на краю пропасти", - заключил посол.

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Напомним, Россия и США провели 10 января встречу по стратегической стабильности в Женеве. За ней последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. А 13 января прошли консультации на площадке ОБСЕ в Вене. В центре внимания находились предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года.

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