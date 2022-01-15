Антонов назвал условие продолжения переговоров с США и НАТО

Результатов переговоров России с США и НАТО пока нет, их продолжение зависит от ответов на российские предложения, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Ожидаем от Вашингтона и Брюсселя письменных ответов на проекты наших соглашений. На их основе будем принимать решение о целесообразности дальнейшей совместной работы", - говорится в комментарии Антонова для журнала Neewsweek. Текст заявления посольство РФ разместило в Facebook.

Антонов подчеркнул, что Россия готова к обсуждению встречных предложений. "Что касается ситуации на Украине, данный вопрос не был в повестке российско-американских переговоров в Женеве, а лишь упоминался в качестве второстепенной темы на консультациях с НАТО в Брюсселе", - заявил посол.

По словам Антонова, после развала СССР ситуация с безопасностью в Европе резко ухудшилась. "Пять волн" расширения НАТО привели к тому, что подразделения альянса сегодня подошли вплотную к российским рубежам. Продвижение блока на восток - одна из главных угроз нацбезопасности России.

Глава диппредставительства РФ указал, что усилия НАТО, направленные на военное освоение бывших советских республик, неприемлемы. Это чревато размещением ракетных комплексов и других дестабилизирующих систем вооружения, непосредственно угрожающих России.

"В результате кратно повысятся риски эскалации и прямого военного столкновения в регионе и за его пределами. Все имеет свои пределы. Мы, по сути, на краю пропасти", - заключил посол.

Напомним, Россия и США провели 10 января встречу по стратегической стабильности в Женеве. За ней последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. А 13 января прошли консультации на площадке ОБСЕ в Вене. В центре внимания находились предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года.