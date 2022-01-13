Лавров: Переговоры по безопасности показали серьезность противостояния в мире

Переговоры США и России по гарантиям безопасности показали серьезность противостояния на мировой арене, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Они отражают серьезное противостояние на мировой арене, попытку Запада утвердить свое доминирование", - сказал он в интервью Первому каналу.

По словам Лаврова, Россия не менее твердо излагала свою позицию, "но на нашей стороне все-таки были аргументы, которых у Запада нет".

Министр подчеркнул, что переговоры в Женеве и Брюсселе, несмотря на бескомпромиссность позиции Запада, были деловыми. Он добавил, что Россия примерно в течение недели ожидает реакцию НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности.