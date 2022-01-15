Дешевле некуда. Самые бюджетные кроссоверы и внедорожники в России

Кроссоверы и внедорожники - очень популярный сегмент отечественного автомобильного рынка. В прошлом году доля SUV составила 51% от всех реализованных новых легковых машин в России. "РГ" публикует рейтинг самых доступных моделей по состоянию на январь 2022 года.

Lada Niva Legend

Звание самого доступного внедорожника в России по-прежнему принадлежит Lada. Только теперь машина называется не просто Lada 4х4, а Lada Niva Legend.

Со сменой названия какой-то серьезной прибавки по функционалу не произошло, зато цены на "Легенду" растут активно. 693 900 рублей - минимально необходимая сумма, чтобы стать обладателем трехдверной "Нивы" в комплектации Classic. Оснащена такая "Легенда" не богато: есть крепления ISOFIX, система "ЭРА-ГЛОНАСС", антиблокировочная система с распределением тормозных усилий (ABS+EBD), бортовой компьютер, гидроусилитель руля, электростеклоподъемники и аудиоподготовка.

Помимо базовой, есть еще три комплектации: Luxe, Urban и (BLACK). Цены - 710 900, 764 900 и 773 900 рублей соответственно. Также все еще можно приобрести пятидверную Niva Legend, которую в этом году грозятся снять с производства - по цене от 793 900 рублей. Самая внедорожная модификация Niva Bronto обойдется в 961 900 рублей.

Все "Нивы" по-прежнему оснащаются двигателем 1,7 л (83 л.с.) и пятиступенчатой механикой.

Lada Niva Travel

За Niva Travel надо отдать минимум 879 900 рублей. Это будет базовая комплектация Classic с одной подушкой безопасности, задними светодиодными фонарями, гидроусилителем руля, электроприводом передних стекол и боковых зеркал, аудиоподготовкой и 15-дюймовыми стальными дисками.

Всего на выбор есть пять комплектаций. Самая дорогая - Luxe Off-road за 1 045 900 рублей. В ней уже будут такие опции, как подушка безопасности переднего пассажира, кондиционер, обогрев лобового стекла, парктроники, камера заднего вида с омывателем, мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном, а также наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова.

Все комплектации "Нивы" Travel оснащаются двигателем 1,7 л (80 л.с.) и безальтернативной 5-ступенчатой механикой.

JAC S3

Фото: Пресс-служба JAC.

Компактный переднеприводный кроссовер JAC S3 продается по цене от 949 000 рублей. Комплектации Comfort и Luxury идут с атмосферным двигателем 1,6 л (109 л.с.) и механической коробкой на шесть передач.

Кроссовер в базе оснащен весьма неплохо: есть кондиционер, электрический усилитель руля, круиз-контроль, музыкальная система на четыре динамика с поддержкой SD-карт, AUX и USB, две подушки безопасности, ESP и Traction Control.

Максимальная комплектация Intelligent за 1 139 000 рублей предлагает еще более интересный набор опций: легкосплавные колесные диски, кожаный мультируль, сиденья из кожзама, сенсорный дисплей мультимедиа на семь дюймов, поддержка Bluetooth. Плюс только эта модификация оснащена бесступенчатой автоматической коробкой передач.

А еще в этом году JAC обещает привезти нам рестайлинговый S3.

УАЗ "Хантер"

Самый доступный внедорожник от Ульяновского автозавода хорошо прибавил в цене за последнее время. На сегодня самая простая комплектация "Классик Fleet" стоит 1 007 000 рублей за машины 2021 года.

Прошлогодний "Классик" оценили в 1 022 000 рублей, новый - в 1 047 000 рублей. Эти модификации мало отличаются между собой и оснащены гидроусилителем руля, антиблокировочной системой, креплениями ISOFIX, корректором фар, практичной обивкой сидений на моющейся основе, а также стальными дисками R16. За доплату можно получить блокировку заднего дифференциала, подогрев сидений и легкосплавные диски.

Самый дорогой "Хантер" называется "Экспедиционный", и дополнен ярким оранжевым цветом, откидным бортом двери багажника, силовым бампером с лебедкой, внедорожными покрышками BFGoodrich All-Terrain.

В любой из комплектаций вы получаете бензиновый двигатель 2,7 л (135 л.с.), 5-ступенчатую механическую коробку передач (BAIC или Dymos) и систему подключаемого полного привода (Part-Time).

"Буханка"

Самый брутальный представитель семейства "УАЗов" - модель 2206, более известная как "Буханка". Пассажирская версия под названием "Автобус 8 + 1" стоит минимум 1 040 000 рублей (1 065 000 за автомобили 2022 года выпуска).

Комплектация включает в себя антиблокировочную систему, инерционные ремни безопасности на передних сиденьях, мягкую обивку передних дверей, локеры на передних колесах, гидроусилитель руля, отопители кабины и салона, сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой уровня наклона спинки, стол в салоне на передней перегородке, стальные 16-дюймовые диски. Для внедорожников 2021 года есть еще более дорогая версия за 1 088 000 рублей. В ней мосты "Тимкен" заменены на "Спайсер", а за блокировку дифференциала заднего моста доплата не потребуется.

"Буханка" оснащена бензиновым двигателем на 2,7 л (112 л.с.), механической коробкой на пять передач, подключаемым полным приводом (Part-Time) с 2-ступенчатой раздаточной коробкой.

УАЗ "Патриот"

Флагман модельного ряда УАЗ в базовой комплектации "Классик" стоит минимум 1 134 000 рублей (1 164 000 рублей за 2022 год выпуска). У такого "Патриота" есть раздаточная коробка с механическим приводом управления, зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, электростеклоподъемники передних и задних дверей, подушка безопасности водителя, антиблокировочная система с электронным распределением тормозных усилий (ABS + EBD), стальные 16-дюймовые диски, гидроусилитель руля и аудиоподготовка.

Всего доступно четыре комплектации на выбор. В максимальной "Люкс Премиум" уже будут такие опции, как подогрев задних сидений, лобового стекла и руля, дополнительный отопитель салона, рейлинги на крыше, однозонный климат-контроль, передние и задние парктроники, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном и навигацией, камера заднего вида. Стоимость такой версии 1 475 000 рублей (1 505 000 за машины 2022 года).

Все внедорожники оснащаются бензиновым двигателем на 2,7 л (150 л.с.) и системой подключаемого полного привода (Part-Time). Помимо базовой 5-ступенчатой механики доступен 6-диапазонный "автомат". Цены на двухпедальные версии начинаются от 1 405 000 рублей (1 435 000 за 2022 год выпуска). Также на "Патриот" можно установить систему УАЗ Connect, и отслеживать параметры автомобиля прямо со смартфона.

Chery Tiggo 4

Самый компактный кроссовер от Сhery предлагается только с передним приводом, зато имеет широкий набор комплектаций. Самая доступная Base с атмосферным двигателем 1,5 л (113 л.с.) и 5-ступенчатой механикой обойдется в 1 139 900 рублей.

Такой кроссовер будет с 16-дюймовыми литыми дисками, цветом металлик, задними датчиками парковки, системой мониторинга давления и температуры в шинах, обогревом передних сидений, кондиционером, и музыкальной системой (4 динамика).

Tiggo 4 с тем же мотором и вариатором стоит минимум 1 349 900 рублей (комплектация Luxury). Кроссовер с более мощным 2-литровым мотором (122 л.с.) и вариатором доступен в единственной комплектации Techno - 1 469 900 рублей.

Самый дорогой Tiggo 4 оснащен 1,5-литровым турбомотором (147 л.с.) и 6-ступенчатым "роботом". Максимальная комплектация Cosmo включает боковые подушки и шторки безопасности, 7-дюймовый экран в панели приборов, мультимедийную систему с экраном на 9 дюймов и функцией распознавания жестов, кожаную отделку сидений и другие опции. На сегодня такой кроссовер оценен в 1 519 900 рублей.

Также в этом году запланировано появление обновленного Tiggo 4 Pro, но данных о его комплектациях и ценах пока нет.

Renault Duster

Цены на народный кроссовер от Renault резко подскочили за последнее время. Причин несколько: смена поколения, общие проблемы в отрасли, характерные для всех автопроизводителей, и упразднение самой доступной комплектации Access.

Теперь базовой считается Life за 1 147 000 рублей. Это будет кроссовер с атмосферным мотором 1,6 (114 л.с.), 5-ступенчатой механикой и передним приводом. В оснащение входят: передние подушки безопасности, кондиционер, регулировка руля по высоте и вылету, аудиосистема с Bluetooth и USB, передние электростеклоподъемники и зеркала с электрорегулировкой.

У "Дастера" широчайший выбор комплектаций. Помимо базового двигателя покупателям предлагают дизель 1,6 л (109 л.с.), 2-литровый бензиновый "атмосферник" (143 л.с.) и турбомотор 1,3 л (150 л.с.). Цены - от 1 322 000, 1 312 000 и 1 437 000 рублей соответственно. С ними идет уже 6-ступенчатая механика, а вот автоматическая коробка CVT X-Tronic доступна только для самого мощного бензинового мотора (от 1 517 000). Полноприводный кроссовер с вариатором в богатой комплектации Style стоит минимум 1 597 000 рублей.

Nissan Terrano

Фото: Пресс-служба Nissan

Брат-близнец Renault Duster 1-го поколения на сегодня оценивается минимум в 1 235 000 рублей. Начальная комплектация Comfort включает две подушки безопасности, кондиционер, аудиосистему с AUX, USB и Bluetooth, передние электростеклоподъемники, электрическую регулировку и подогрев зеркал, стальную защиту картера двигателя и антикоррозионную обработку колесных арок.

Выбор модификаций у "Террано" большой. Базовый двигатель 1,6 (114 л.с.) сочетается с 5-ступенчатой механикой и передним приводом. За полноприводный кроссовер с этим мотором и 6-ступенчатой механикой надо отдать минимум 1 306 000 рублей.

Цены на Terrano с более мощным 2-литровым мотором (143 л.с.) начинаются с 1 482 000 рублей (комплектация Elegance). Здесь уже по умолчанию будет полный привод, а вот за "две педали" придется доплатить - с классическим 4-ступенчатым "автоматом" он стоит минимум 1 527 000 рублей.

Самая богатая комплектация Tekna идет только с мощным мотором, "автоматом" и полным приводом. В ней будут кожаная отделка сидений, камера заднего вида, мультимедийная система с сенсорным 7-дюймовым дисплеем, поддержка Android Auto и Apple CarPlay, легкосплавные колесные диски R16 особого дизайна. Такой "Террано" стоит 1 599 000 рублей. Все цены актуальны для автомобилей 2021 года выпуска.

Renault Kaptur

Минимальная цена на кроссовер в базовой комплектации Life - 1 247 000 рублей. В нем будет кондиционер, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, электрический усилитель руля, система дистанционного запуска двигателя, аудиосистема с AUX, USB и Bluetooth и подрулевым джойстиком управления, стальная защита картера двигателя. Такой "Каптюр" оснащен двигателем 1,6 л (114 л.с.), передним приводом и 5-ступенчатой механикой.

С вариатором Kaptur предлагается минимум в комплектации Drive и стоит 1 382 000 рублей. Переднеприводная машина с турбомотором 1,3 л (150 л.с.) потянет минимум на 1 502 000 рублей.

Полноприводный автомобиль доступен только в максимальной комплектации Style за 1 707 рублей. В нем будет атмосферная подсветка на восемь цветов, камера заднего вида, двухцветная окраска кузова, полностью светодиодная головная оптика, комбинированная отделка сидений из текстиля и кожи, климат-контроль, обогревы лобового стекла, руля и задних сидений.

Hyundai Creta

Замыкает наш рейтинг бессменный лидер продаж среди новых кроссоверов - Hyundai Creta. В прошлом году машина сменила поколение, и на сегодня стоит минимум 1 299 000 рублей.

Базовая комплектация называется Prime и включает две фронтальные подушки безопасности, систему помощи при старте в гору и спуске с горы (HAC), передние и задние электростеклоподъемники, систему мониторинга давления в шинах, Bluetooth и громкую связь Hands Free, телематическую систему Mobikey. Такая машина оснащена двигателем 1,6 л (123 л.с.), 6-ступенчатой механикой и передним приводом. Доплата за автоматическую коробку передач 65 тысяч рублей (1 364 000).

Полноприводная Creta с мотором 1,6 л (121 л.с.) и механикой идет в более богатой комплектации Classic, и стоит минимум 1 450 000 рублей. Если к полному приводу прибавить "автомат", получится уже 1 590 000.

Creta с 2-литровым мотором (150 л.с.) оснащается только автоматической коробкой передач. Но можно выбрать между передним приводом (от 1 495 000) и полным (1 755 000). На вершине - топовая комплектация Prestige за 2 010 000 рублей. В ней помимо прочего будут беспроводная зарядка смартфона, центральный задний подголовник, отделка сидений экокожей, задние фонари со светодиодами, навигационная система, камеры кругового обзора, панорамная крыша и премиальная аудиосистема Bose.