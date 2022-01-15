Диетолог предупредил об опасности частого употребления белого хлеба

Магазинный белый хлеб может содержать большое количество сахара, трансжиров и маргарина. Эти ингредиенты в составе - далеко не самые полезные, поэтому перед покупкой хлеба лучше изучить его состав на этикетке. О том, каковы долгосрочные последствия употребления подобного хлеба, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Сахар в белом хлебе (и не только в нем) истощает поджелудочную железу, поскольку она выделяет много инсулина. В итоге может развиться инсулинорезистентность, когда сахара в крови много, а инсулин не может его "протащить" в клетки. "В этом случае этот сахар начинает буквально разъедать стенки сосудов", - предупредила диетолог в беседе с М24.

Плохое состояние сосудов может спровоцировать повышенный холестерин, появление атеросклеротических бляшек (наростов) в сосудах, следом - поднять давление и ограничить доступ кислорода и глюкозы в мозг. "Мозг начинает голодать, начинают страдать и отмирать клетки, и на этом фоне развивается деменция", - заключила Соломатина.

По словам диетолога, любителям белого хлеба необходимо не столько ограничивать его потребление, сколько найти адекватную замену - например цельнозерновой хлеб, а при включении его в рацион комбинировать с клетчаткой - салатом, перцем, огурцом. Вместе с ней хлеб не навредит организму.

Врачи часто напоминают об опасности систематического употребления хлебобулочных изделий, так как они обладают высоким гликемическим индексом. Кардиологи подчеркивают, что из рациона можно безболезненно для организма вычеркнуть хлеб, если речь идет о продукции из муки высшего сорта, при этом удачной альтернативой магазинным вариантам они называют домашний хлеб с отрубями и клетчаткой.