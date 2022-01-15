Диетолог предупредил об опасности частого употребления белого хлеба

Новости

В Китае ужесточили меры по борьбе с коронавирусом 16:33
Путин поручил представить предложения по ж\д-маршруту до Баренцева моря 16:32
В РПЦ призвали не совершать в этом году крещенских купаний 16:28
Депутат Госдумы оценил подготовку США 18 сценариев санкций в отношении РФ 16:22
Дела об аресте 8 хакеров из группировки REvil поступили в суд в Москве 16:21
Студент устроил резню в университете Токио 16:01
В Совфеде оценили слова Блинкена о готовности к диалогу с Москвой 15:35
В России упростили правила госаккредитаций образовательных учреждений 15:15
NYT: США в диалоге с Россией придерживаются доктрины Монро 15:09
Медики из США обнаружили неизвестные ранее антитела к "омикрону" 15:07
В Нидерландах частично ослабили меры изоляции 15:00
В семи регионах РФ из-за непогоды без света остались 180 тысяч человек 14:50
Минцифры может предоставить операторам частоты для 5G бесплатно 14:43
Застреливший оператора Алек Болдуин передал свой телефон следователям 14:40
Президент Казахстана отменил чрезвычайное положение в Актюбинской области 14:35
Опрос: Россияне выразили уверенность в развитии удаленного формата работы 14:24
Американцев призвали носить респираторы 14:20
Turkish Airlines отменила ПЦР-тесты на всех внутренних рейсах 14:14
Карацев обыграл Маррея в финале теннисного турнире в Сиднее 14:12
Путин поручил доложить о мерах по ускоренному подключению сел к интернету 13:57
В Казахстане задержали бывшего вице-министра энергетики 13:44
Путин поручил упростить процесс строительства местных аэропортов 13:38
Более 800 вузов и филиалов будут использовать сервис "Поступление в вуз онлайн" 13:32
Погиб автор цикла "Властители рун", писатель-фантаст Дэйв Волвертон 13:23
Умер актер из "Долгих проводов" Киры Муратовой Виктор Стрижов 12:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
15.01.2022 15:24
Рубрика: Общество

Диетолог предупредил об опасности частого употребления белого хлеба

Текст: Анастасия Селиванова
Магазинный белый хлеб может содержать большое количество сахара, трансжиров и маргарина. Эти ингредиенты в составе - далеко не самые полезные, поэтому перед покупкой хлеба лучше изучить его состав на этикетке. О том, каковы долгосрочные последствия употребления подобного хлеба, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Сахар в белом хлебе (и не только в нем) истощает поджелудочную железу, поскольку она выделяет много инсулина. В итоге может развиться инсулинорезистентность, когда сахара в крови много, а инсулин не может его "протащить" в клетки. "В этом случае этот сахар начинает буквально разъедать стенки сосудов", - предупредила диетолог в беседе с М24.

Фото: iStock
Диетологи рассказали, какой хлеб из магазина самый полезный

Плохое состояние сосудов может спровоцировать повышенный холестерин, появление атеросклеротических бляшек (наростов) в сосудах, следом - поднять давление и ограничить доступ кислорода и глюкозы в мозг. "Мозг начинает голодать, начинают страдать и отмирать клетки, и на этом фоне развивается деменция", - заключила Соломатина.

По словам диетолога, любителям белого хлеба необходимо не столько ограничивать его потребление, сколько найти адекватную замену - например цельнозерновой хлеб, а при включении его в рацион комбинировать с клетчаткой - салатом, перцем, огурцом. Вместе с ней хлеб не навредит организму.

Врачи часто напоминают об опасности систематического употребления хлебобулочных изделий, так как они обладают высоким гликемическим индексом. Кардиологи подчеркивают, что из рациона можно безболезненно для организма вычеркнуть хлеб, если речь идет о продукции из муки высшего сорта, при этом удачной альтернативой магазинным вариантам они называют домашний хлеб с отрубями и клетчаткой.

Общество Здоровье Общество Ежедневник Образ жизни Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Депутат Госдумы оценил подготовку США 18 сценариев санкций в отношении РФ
Путин поручил упростить процесс строительства местных аэропортов
Россиян предупредили о попытках мошенничеств с QR-кодами на "Госуслугах"
Новак: Россия может увеличить поставки газа в Европу
Вирусолог Чумаков объяснил, почему пандемия может скоро закончиться
Вузы подготовили правила приема на 2022 год
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады