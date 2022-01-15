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15.01.2022 03:20
Рубрика: Общество

Диетологи назвали три самых опасных для мозга напитка

Большое количество спиртного негативного сказывается на работе головного мозга. Это известно давно. Но теперь в список напитков, вызывающих нарушение когнитивных функций, попали газировка и кофе. Информация об этом опубликована на сайте Eat This, Not That, посвященном здоровому питанию.

Фото: Сергей Пятаков \ РИА Новости
Названы продукты, стремительно приближающие деменцию

Подчеркивается, что в небольших количествах кофеин положительно влияет на мыслительный процесс. Но, если переборщить, пострадают нейроны.

Американские диетологи советуют не более шести чашек бодрящего напитка в день. В противном случае могут возникнуть проблемы со здоровьем. Например, деменция.

Как ранее писала "Российская газета", медиками была обнаружена настораживающая связь между питанием и развитием деменции. Оказалось, что любые низкокалорийные или диетические напитки, содержащие искусственные подсластители, могут увеличивать риск развития болезни Альцгеймера, которая сопровождается ухудшением памяти, снижением интеллекта и нарушением поведения.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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