Диетологи назвали три самых опасных для мозга напитка

Большое количество спиртного негативного сказывается на работе головного мозга. Это известно давно. Но теперь в список напитков, вызывающих нарушение когнитивных функций, попали газировка и кофе. Информация об этом опубликована на сайте Eat This, Not That, посвященном здоровому питанию.

Подчеркивается, что в небольших количествах кофеин положительно влияет на мыслительный процесс. Но, если переборщить, пострадают нейроны.

Американские диетологи советуют не более шести чашек бодрящего напитка в день. В противном случае могут возникнуть проблемы со здоровьем. Например, деменция.

Как ранее писала "Российская газета", медиками была обнаружена настораживающая связь между питанием и развитием деменции. Оказалось, что любые низкокалорийные или диетические напитки, содержащие искусственные подсластители, могут увеличивать риск развития болезни Альцгеймера, которая сопровождается ухудшением памяти, снижением интеллекта и нарушением поведения.