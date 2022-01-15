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15.01.2022 07:58
Рубрика: Общество

Эпидемиолог Руженцова: Антитела после COVID-19 атакуют живые клетки

Текст: Алексей Рыбин

Заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, почему антитела после коронавируса могут атаковать живые клетки, сообщает РИА Новости.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Как пояснила Руженцова, антитела к клеткам разных органов и тканей имеются у каждого человека - они нужны для очистки организма от старых погибших клеток, поскольку идет постоянный процесс обновления.

"Такие аутоантитела называют иногда антителами-мусорщиками. При любом инфекционном заболевании количество погибающих клеток растет. Чем сильнее проявления инфекции - тем больше их количество, что требует активной работы антител-мусорщиков. Поэтому у перенесших COVID-19 рост количества аутоантител ожидаем", - сказала Руженцова.

Однако большой объем поражения организма приводит к тому, что антитела могу стать более активными и начать проявлять агрессию также против живых клеток. Впрочем, по словам эпидемиолога, данных о симптомах этого процесса пока нет, и наличие "мусорщиков" - еще не болезнь, а только ее возможность.

Фото: iStock
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Руководитель лаборатории цитокинов того же НИИ Анна Топтыгина добавила, что постинфекционные аутоиммунные процессы развиваются не более чем у 2-3 процентов пациентов. И в большинстве случаев - при несвоевременном или неправильном лечении.

Ранее американские ученые заявили, что антитела после COVID-19 могут работать неправильно и атаковать здоровые клетки организма. По мнению иммунолога Николая Крючкова, это может способствовать развитию рассеянного склероза, псориаза, ревматоидного артрита и других аутоиммунных заболеваний.

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