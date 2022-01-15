Финансист Брагин объяснил, как будут расти ставки по вкладам в 2022 году

Ставки по вкладам в новом году будут расти меньшими темпами, чем увеличивалась ключевая ставка. Такое мнение высказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин, сообщает "Прайм".

По его словам, поскольку активные действия ЦБ могут привести к замедлению инфляции, то и ключевая ставка будет снижаться.

"Как следствие, нет смысла закладывать в решения, в том числе, касающиеся уровня предлагаемых банками ставок по депозитам, длительный период высоких процентных ставок регулятора", - пояснил Брагин.

При этом ставки по кредитам, по мнению финансиста, будут увеличиваться примерно так же, как и по депозитам, или чуть сильнее.

"Во-первых, банки будут закладывать в них дополнительные риски, связанные, в том числе, с будущими колебаниями монетарных условий. Кроме того, ужесточение политики ЦБ может коснуться не только ставок, но и, например, норм резервирования или других нормативов", - рассказал Брагин.

13 января ЦБ объявил о росте средней максимальной ставки по банковским вкладам. По итогам третьей декады декабря 2021 года она выросла до 7,74 процента.