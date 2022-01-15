Генсек ОДКБ назвал зачинщиков беспорядков в Казахстане

"Можно говорить о том, что действовали террористические группы. Среди арестованных есть, в том числе, и иностранцы из разных стран. Но говорить о том, что там превалируют иностранцы, конечно, нельзя", - цитирует ТАСС Зася.

По его словам, у правоохранительных органов еще много работы. Не во всех регионах отменено чрезвычайное положение. Но перелом уже наступил, и можно говорить о том, что страна возвращается к нормальной жизни.

"В принципе, там уже не стреляют и таких беспрецедентных событий, как были в последние дни, - такого уже нет", - заключил генсек ОДКБ.

По его словам, если не помешает погода, то все миротворцы из состава коллективных сил ОДКБ будут выведены из Казахстана до 19 января. Ранее такую же дату называл и министр обороны РФ Сергей Шойгу.