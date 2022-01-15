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15.01.2022 06:20
Рубрика: Общество

Гинцбург анонсировал исследование вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет

Клинические исследования вакцины от COVID-19 для детей в возрасте 6-11 лет начнутся в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра имени Гамалеи Александра Гинбцурга.

Фото: Максим Киселев/ТАСС
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Ученый рассказал агентству, что подписал соответствующие документы с компаниями, которые будут проводить исследования. "Вот-вот они начнутся, в ближайшее время можно ждать", - добавил Гинцбург.

Ранее сообщалось, что вакцина "Спутник М" для прививок школьникам 12-17 лет готова, и иммунизация детей стартует на следующей неделе. В Минздраве подчеркнули, что начало кампании зависит от регионов, которые начали подготовку.

В Санкт-Петербурге, например, вакцину планируют получить в течение ближайших десяти дней. В городе на Неве и Москве родителей школьников обзванивают - идет запись на прививку. Правда, эта работа продолжается уже несколько месяцев - в рамках клинических исследований детской вакцины.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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