Начинается вакцинация подростков против COVID-19

Вопрос выдачи QR-кодов как стимул к подростковой вакцинации вообще не рассматривался, сообщил в четверг, 13 января, журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вопросы ему задавали не случайно: глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина "Спутник М" для прививок школьникам 12-17 лет готова, и иммунизация детей стартует уже на следующей неделе.

Уточнять подробности организации детской прививочной кампании, как и сроки ее начала, в минздраве 13 января не стали. Но стратегия остается прежней: прививки будут строго добровольными, никаких ограничений для тех, кто не захочет, вводить не планируют. Начало же кампании зависит от готовности регионов. На недавнем совещании, которое проводило министерство с участием всех территорий, эта тема активно обсуждалась. И регионы подготовку уже начали.

В Питере, например, вакцину планируют получить в течение ближайших десяти дней, об этом сообщил после совещания в минздраве глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец. В Питере, как и в Москве, родителей школьников обзванивают из поликлиник - приглашают записаться на прививку. Правда, эта работа здесь идет уже несколько месяцев - в рамках клинических исследований детской вакцины.

Подтягиваются и другие регионы. В Ростовской области классные руководители должны предоставить медсестрам школ списки согласных на вакцинацию до 17 января. Этой информацией делятся родители в школьных чатах, сообщает ИА Regnum.

В Нижегородской области обустроены пункты вакцинации подростков. В областном минздраве сообщили, что уже организованы прививочные бригады, которые будут в них работать. По прогнозам министра здравоохранения Оренбургской области Татьяны Савиновой, к концу нынешней недели должно быть понимание того, сколько детской вакцины получит регион. Главным врачам также поручено составить списки детей, родители которых готовы сделать прививки, сообщает городской информпортал prooren.ru. Министр образования Оренбуржья Алексей Пахомов уже выступил на местном телеканале и еще раз подтвердил, что "никто никого принуждать не будет". Списки детей составляют для того, чтобы было понимание, сколько конкретно вакцины нужно доставить в конкретные учреждения. Кстати, Пахомов рассказал, что планирует вакцинировать своего старшего сына, хотя тот и переболел коронавирусом. И еще областной министр лишний раз заверил, что непривитых детей от учебы отстранять никто не будет. Для этого нет никаких правовых оснований.

Родители обсуждают в школьных чатах вакцинацию детей от коронавирусной инфекции

Напомним, прививка против COVID-19 для подростков 12-17 лет была включена в национальный календарь прививок в раздел по эпидемическим показаниям в конце декабря 2021 года. В минздраве подчеркнули, что это не делает вакцинацию несовершеннолетних обязательной, а нужно прежде всего для того, чтобы планировать объемы производства препарата. Ведь финансируется выполнение прививочного календаря за счет госсредств.

"Внесение вакцинации подростков от 12 до достижения 18-летнего возраста от новой коронавирусной инфекции в Календарь прививок по эпидпоказаниям ни в коем случае не делает прививку обязательной для этой возрастной группы", - подтвердил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Вакцинация носит исключительно добровольный характер: прививку будут делать только с письменного согласия одного из родителей или законного представителя. А старшие школьники 15-17 лет будут сами оформлять согласие на прививку.

Гинцбург вчера еще раз напомнил, что для вакцинации детей есть несколько причин: дети - активные участники эпидпроцесса, они могут стать распространителями инфекции, заражая родителей, бабушек и дедушек. Кроме того, при заражении "дельтой" дети болеют тяжелее, чем раньше.

Что же касается вакцинации педагогов, то учителя входят в перечень категорий, для которых прививка обязательна. В случае отказа вакцинироваться, по разъяснениям Минтруда России, учителей нельзя допускать до работы.