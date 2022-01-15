Госдума: США следовало бы разработать хоть один сценарий налаживания отношений с РФ

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов считает, что "Вашингтон тратит деньги налогоплательщиков на фантазии о собственных маниакальных фобиях". Об этом он сообщил в своей Telegram-канале, комментируя слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о подготовленных американцами 18 ответных сценариях в случае вторжения РФ на Украину.

Ранее высказывание Нуланд информационным давлением назвал депутат Госдумы РФ от Севастополя, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

По словам замгоссекретаря, 18 сценариев США готовят на случай вторжения России на Украину. Также она заявила, что Вашингтон своими шагами рассчитывает причинить "очень острую боль" Москве