Лукашенко: Операция ОДКБ - эффективный механизм борьбы с цветными революциями

Фото: Пресс-служба президента Беларуси

Тесные союзнические связи, дееспособность и потенциал продемонстрировала всему миру Организация договора о коллективной безопасности, участвую в урегулировании ситуации в Казахстане. Этот вывод содержится в заявлении, которое сделал Александр Лукашенко 15 января на встрече с национальным миротворческим контингентом на военном аэродроме Мачулищи, завершившим миссию в дружественной стране, передает пресс-служба главы государства.

Президент Беларуси подчеркнул, что переброска контингента войск стран-союзниц в кратчайшие сроки устранила угрозу разрушения государства, обеспечила стабилизацию ситуации и восстановление конституционного порядка в стране.

Операция в Казахстане, по его словам, стала первым случаем, когда миротворческие силы были реально задействованы для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств-членов. "Успех вашей миссии можно расценивать как появление эффективного механизма борьбы с так называемыми цветными революциями", - заявил белорусский лидер.

Совместные усилия, убежден Лукашенко, "не только охладили пыл террористов и экстремистов, управляемых извне, но и показали всему миру тесные союзнические связи, дееспособность и потенциал ОДКБ".

В этой связи он обратил внимание на тот факт, что угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для большинства государств на постсоветском пространстве. "Мы понимаем, что события в братской нам республике - очередная попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимых государств", - констатировал глава государства. Он дал понять, что операция ОДКБ - сигнал всем, кто точит меч и по периметру белорусско-российской границы.

Как уже сообщалось, накануне завершился вывод белорусского воинского контингента миротворческих сил ОДКБ из Казахстана. Доставка миротворцев осуществлялась Воздушно-космическими силами России. Десять самолетов с белорусскими военными на борту приземлились на военном аэродроме Мачулищи.

"Военнослужащие 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады получили уникальный опыт участия в миротворческой миссии. Поставленные задачи успешно выполнены", - отметили в Министерстве обороны Беларуси.