Медики из США обнаружили неизвестные ранее антитела к "омикрону"

Американские ученые обнаружили ранее неизвестные виды антител к коронавирусу, которые эффективно борются с основными штаммами COVID-19, среди которых "омикрон". Это открытие, надеются ученые, позволит создать новое, более эффективное лекарство от коронавируса для предупреждения развития тяжелых форм заболевания.

Исследование проводилось в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний в Мэриленде. В лабораторных условиях из иммунных клеток пациентов извлекли нити ДНК, после чего их участки внесли в геном бактериофага. В его белковой оболочке начали появляться фрагменты моноклональных антител, которые затем размножили и проверили на "совместимость" с фрагментами оболочки коронавируса.

В ходе эксперимента удалось выявить около 20 видов антител к COVID-19, которые ранее не были известны медицинскому сообществу. Из них два вида под названиями NE12 и NA8 показали мощную нейтрализующую способность к ранним мутациям коронавируса, а также к "дельте", "бете" и "омикрону". Профилактическая и терапевтическая эффективность NE12 и NA8 была подтверждена в доклинических исследованиях на модели золотистого (сирийского) хомяка.

Ученые полагают, что с помощью своей методики смогут быстро выделять антитела в анализах крови пациентов и размножать их в случае необходимости, чтобы усилить защиту организма. Однако исследование опубликовано как препринт, то есть еще не прошло рецензирование, поэтому выводы специалистов пока не рекомендуется использовать как руководство в клинической практике.

В конце декабря Центр им. Гамалеи сообщил, что разработал препарат на основе антител к коронавирусной инфекции, предварительные данные говорят о его эффективности против "омикрон"-штамма, широкое распространение которого ожидается в ближайшие недели в России. В январе должны начаться клинические исследования нового препарата, уточнял директор центра Александр Гинцбург.