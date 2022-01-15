Задержанный в РФ хакер из "REvil" причастен к атаке на Colonial Pipeline

Один из задержанных в России хакеров из группировки "REvil" был причастен к атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline весной прошлого года. Об этом заявили в Белом доме. Там назвали действия российских правоохранительных органов "очень важными шагами".

"Мы приветствуем сообщения о том, что Кремль предпринимает шаги для борьбы с вредоносной деятельностью", - заявил представитель американской администрации (цитата по РИА Новости).

Напомним, сразу в нескольких регионах России 14 января была проведена спецоперация, в ходе которой задержаны злоумышленники, использовавшие вирусы для хакерских атак на крупные компании по всему миру.

Члены группировки "REvil" также воровали деньги с банковских счетов иностранных граждан. Похищенные средства либо обналичивались, либо на них покупали дорогостоящие товары в интернете.

Сотрудникам ФСБ удалось установить полный состав преступного сообщества. В результате обысков в 25 квартирах было изъято 426 миллионов рублей, 600 тысяч долларов США, 500 тысяч евро. Злоумышленники купили себе 20 автомобилей премиум-класса.