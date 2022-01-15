Порошенко обвинил Зеленского в намерении стать диктатором

Бывший президент Украины Петр Порошенко перед своим возвращением на Украину обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского в стремлении стать диктатором.

"Вы пытаетесь стать диктатором. Превратить демократию в диктатуру. Вы хотите устранить избирательную систему с открытыми списками. Вы боитесь парламентских выборов, и поэтому вы хотите их перенести. Потому что после парламентских выборов у вас нет шансов взять президентские", - написал экс-президент в Facebook.

По его словам, делом против бывшего президента Зеленский пытается отвлечь внимание от просчетов и критической ситуации, которая, благодаря некомпетентности команды, сложилась в стране.

Порошенко подтвердил, что вернется на Украину в понедельник, 17 января. Печерский районный суд Киева в этот же день рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения бывшему президенту Украины по делу о государственной измене. Он обвиняется в содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Против экс-президента возбуждено в общей сложности 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты.