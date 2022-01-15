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Рубрика: Digital

Профессор Вехов перечислил способы борьбы с телефонными мошенниками

Жертвами телефонных мошенников чаще всего становятся россияне, которые плохо заботятся о своих персональных данных, заявил в эфире радио Sputnik профессор МГТУ имени Баумана Виталий Вехов.

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Он отметил, что при онлайн-покупках и в других случаях, когда требуется ваш номер телефона, лучше использовать отдельную сим-карту.

В качестве примера эксперт привел оформление так называемых скидочных карт супермаркетах. В этом случае вообще лучше не делиться личной информацией и вписать в анкету ненастоящие данные о себе и вымышленный номер. Злоумышленники, как правило, используют открытые или плохо защищенные базы данных.

Что касается покупок в интернете. Вехов советует не хранить пароли в браузере, а также регулярно очищать журнал. "Да, это неудобно, но зато это в какой-то степени спасает вас от мошенников", - добавил специалист.

И еще: не оставляйте свои персональные данные даже в закрытых группах соцсетей.

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