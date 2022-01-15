Путин поручил представить предложения по ж\д-маршруту до Баренцева моря

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до Баренцева моря. Об этом говорится в перечне поручений по некоторым вопросам развития транспорта, опубликованном на сайте Кремля по итогам пленарного заседания РСПП.

"Представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги", - говорится в тексте поручения.

Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 10 мая 2022 года.

Ранее президент поручил правительству внести поправки в законодательство, регулирующее процесс строительства местных и региональных аэропортов. А также подготовить план мероприятий по празднованию в 2024 году 50-летия начала строительства БАМа.