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15.01.2022 16:32
Рубрика: Власть

Путин поручил представить предложения по ж\д-маршруту до Баренцева моря

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до Баренцева моря. Об этом говорится в перечне поручений по некоторым вопросам развития транспорта, опубликованном на сайте Кремля по итогам пленарного заседания РСПП.

Путин поручил доложить о мерах по ускоренному подключению сел к интернету

"Представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги", - говорится в тексте поручения.

Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 10 мая 2022 года.

Ранее президент поручил правительству внести поправки в законодательство, регулирующее процесс строительства местных и региональных аэропортов. А также подготовить план мероприятий по празднованию в 2024 году 50-летия начала строительства БАМа.

Власть Работа власти Экономика Транспорт Железные дороги Президент

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