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15.01.2022 13:38
Рубрика: Власть

Путин поручил упростить процесс строительства местных аэропортов

Текст: Галина Мисливская

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести поправки в законодательство, регулирующее процесс строительства местных и региональных аэропортов.

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, изменения должны быть направлены "на устранение избыточных требований к проектированию, строительству и реконструкции аэропортов регионального и местного значения с малой интенсивностью полетов, а также к деятельности таких аэропортов".

При этом глава государства указа на недопустимость ухудшения условий для пассажиров в результате изменения правил для воздушных гаваней.

Срок исполнения поручения - 31 августа 2022 года.

Этим же документом Путин поручил кабмину до 10 мая подготовить план мероприятий по празднованию в 2024 году 50-летия начала строительства БАМа и представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги.

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