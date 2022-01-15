Видео: В Подмосковье и Иваново прибыли 17 самолетов с миротворцами

В субботу Минобороны РФ весь день сообщало о прибытии из Казахстана в Россию военно-транспортных самолетов с нашими миротворцами, вооружением, техникой и имуществом на борту. Кадры их встречи министерство разместило в интернете.

По данным ведомства, с утра 15 января на территорию РФ из центральноазиатской республики перелетели 17 воздушных судов ВКС России. Семь из них (три Ан-124 "Руслан" и четыре Ил-76) приземлились на подмосковной авиабазе "Чкаловская". Десять бортов сели на аэродром "Иваново-Северный".

Дома наших военных встречали как настоящих героев. Так, на торжественном приеме в Подмосковье представители командования ВДВ поздравили десантников-миротворцев с успешным выполнением задач и поблагодарили за высочайший профессионализм. Ансамбль песни и пляски ВДВ исполнил для них несколько музыкальных номеров.

По окончании торжественного митинга личный состав выгрузил из самолетов свою технику и имущество и маршем отправился в пункт постоянной дислокации.

На аэродроме "Иваново-Северный", где встречали прилетевших из Казахстана миротворцев местной 98-й дивизии ВДВ, военнослужащих поздравил с возвращением губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Здесь же их ждали родные, сослуживцы, представители "Союза Десантников", ветераны "крылатой пехоты". Глава региона не только поблагодарил военнослужащих за высочайший профессионализм в ходе миротворческой операции, но и поздравил командование Ивановского соединения ВДВ с успешным выполнением задач.

Известно, что начавшееся в четверг возвращение миротворцев стран ОДКБ из Казахстана завершится до 19 января. В Минобороны РФ напомнили, что ранее российские военно-транспортные самолеты уже доставили из Казахстана в пункты постоянной дислокации воинские контингенты Армении, Белоруссии и Таджикистана. А подразделение миротворцев Киргизии вернулось домой, совершив марш на штатной технике.