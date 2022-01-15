Глава Сахалинской области дал УК два дня на очистку дворов от снега

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко дал управляющим компаниям два дня на очистку дворов Южно-Сахалинска от снега. Об этом губернатор области написал в своем Instagram.

Он отметил, что в субботу, во время объезда областного центра проверил, как управляющие компании справляются с уборкой снега во дворах, встретился с их представителями, пообщался с жителями. Оказалось, что многие коммунальщики не готовы к ликвидации последствий сильной стихии.

"Ставлю задачу всем управляющим компаниям - за два дня очистить все дворы, которые находятся под их контролем. В течение дня докладывать о том, как идут дела по уборке, в случае необходимости запросить помощь по технике", - написал он.

При этом он попросил жителей отогнать из дворов свои автомобили - тоже при помощи "управляек". Это нужно для скорейшей уборки дворов.

На Сахалине три дня бушевал снежный циклон, за это время выпала практически месячная норма осадков. Дома оказались завален снегом по окна первых этажей, машины - по крышу. В Южно-Сахалинске введен режим ЧС. По информации Сахалинского гидромета, в субботу циклон начнет уходить с островов.