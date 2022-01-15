На Курилах объявили угрозу цунами после извержения вулкана в Полинезии

На Курильских островах объявлена угроза цунами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Из предупреждения, объявленного Сахалинским территориальным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, следует, что существует вероятность того, что к Курилам подойдут волны цунами. Если это случится, их высота может составить 0,2 метра.

Причиной цунами называют извержение подводного вулкана на острове в государстве Тонга (Полинезия).

Сообщается, что цунами уже обрушилось на прибрежные районы Японии.