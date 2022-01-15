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15.01.2022 06:39
Рубрика: Общество

Районы Сахалина обеспечат продуктами и товарами первой необходимости

Текст: Анна Бондаренко

На Сахалине, где несколько дней бушевал снежный циклон, продолжают бороться с последствиями стихии. За три дня циклон принес почти месячную норму снега, завалив дома по окна первых этажей, а машины - по крышу.

Города и районы острова оказались отрезаны друг от друга, не всегда удается попасть даже из одного района Южно-Сахалинска в другой.

Вся информация стекается в Центра обработки вызовов системы 112 - его работу проинспектировал глава региона Валерий Лимаренко, сообщила пресс-служба правительства региона. Самое большое количество обращений связано с расчисткой дорог, работой общественного транспорта и обеспечением продуктами. Так, по словам министра сельского хозяйства Инны Павленко, в Долинском и Корсаковском районах, откуда поступали сообщения о сложностях с работой нескольких магазинов, ситуация нормализовалась. Объекты торговли работают, везде есть хлеб и товары первой необходимости. Накануне в Южно-Сахалинске были проблемы с доставкой хлеба в районы Синегорск и Санаторный. Дорогу туда пробивали с утра пятницы, ситуация осложнялась холмистым рельефом, высота снега достигала двух метров.

Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области
На Сахалине на борьбу со снежным циклоном привлекли военных

Валерий Лимаренко дал поручение обеспечить все районы острова едой и товарами первой необходимости.

- Надо приложить все усилия, чтобы как можно быстрее пробить дорогу к населенным пунктам. А пока сообщение отсутствует, надо организовать доставку хлеба и продуктов снегоходами. Все люди должны быть обеспечены самым необходимым, - сказал он.

В мэрии столицы островного региона, в свою очередь отмечают, что ситуация с расчисткой дорог в областном центре остается сложной, хотя первичная расчистка основных магистралей города к планировочным районам уже проведена.

Утром ситуацию обсудили на совещании оперативного штаба.

По требованию мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина все вице-мэры каждую ночь лично проверяют качество расчистки. Сегодня ночью город инспектировал первый вице-мэр, руководитель аппарата администрации Алексей Фризюк. Он проверил отдаленные районы, в частности - трассу до Весточки. А также улицы Горького, Железнодорожную, Емельянова, Пограничную, Больничную, Сахалинскую.

Утром по результатам объезда подрядчикам выставлены претензии: больше всего нареканий вызвала работа компаний "Спецстрой" и "Транстрой". Последняя, помимо неудовлетворительной расчистки улиц Ленина и Сахалинской, "провалила" работы на улицах Больничной и Хабаровской. Сейчас решается вопрос о прекращении контракта с этой организацией.

Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
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Вместе с тем, добросовестными компаниям, тем, кто готов и может работать качественно, мэрия окажет содействие - поможет с техникой и дополнительной рабочей силой.

- Мы перешли в круглосуточный режим работы, не уходим на выходные. Делаем все, чтобы максимально создать условия для населения и возвращения к обычному режиму жизни. Поэтому требуем от подрядчиков максимальной отдачи в виде качественной работы, - отметил Сергей Надсадин.

На расчистку дворов вышли и сами горожане. Как рассказал наш коллега, сотрудник "РГ" Владимир Арнаутов, стихия помогает заработать студентам, которые готовы откапывать машины за 500 рублей. Клиентов находят через Instagram.

Напомним, циклон пришел на юг Сахалина 12 января, в Южно-Сахалинске введен режим ЧС. За трое суток в городе выпала почти месячная норма осадков. По информации Сахалинского гидромета, в субботу циклон начнет уходить с островов. Так что у жителей региона будет шанс побороться с последствиями стихии при относительно спокойной погоде. Южным Курильским островам повезет меньше: ветреная погода со снегом сохранится и в начале рабочей недели.

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