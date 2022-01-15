СК показал кадры с места убийства ребенка в Кисловодске

СУ СК РФ по Ставропольскому краю опубликовал видео с места обнаружения тела полуторагодовалого мальчика в Кисловодске. Подозреваемого в убийстве правоохранители задержали по горячим следам - им оказался 54-летний местный житель.

Как ранее писала "РГ", ребенка нашли мертвым с множественными ножевыми ранениями на лестничной клетке одного из общежитий города. По предварительным данным, утром семья оставила малыша с няней, которая проживала с сожителем, имеющим судимость. Воспользовавшись отсутствием женщины, он нанес мальчику удары ножом.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. С места происшествия изъято орудие убийства.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего". Ход расследования взял на личный контроль прокурор региона Александр Лоренц.