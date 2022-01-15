На федеральную трассу в Сочи сошел сель

На 138-м километре федеральной трассы Джубга - Сочи вблизи поселка Головинка сошел сель. Движение на этом участке дороге ограничено, но не перекрывалось, сообщили в пресс-службе администрации города.

В соцсети очевидцы выложили видео с места происшествия. На кадрах видно, что сель обрушил на полотно несколько деревьев и тонны грунта. Машины с трудом проезжали по одной свободной полосе, в результате чего образовалась протяженная пробка. Для ликвидации последствий ЧП задействовали пять единиц техники.

Как ранее писала "РГ", минувшей ночью накрыл густой снегопад. Во всех районах на уборку вышли 276 единиц техники и 415 человек, движение на федеральных трассах происходит в штатном режиме. Частичные нарушения с подачей электричества зафиксированы в отдаленных селах Лазаревского района. Также локальные перебои наблюдаются в Адлерском, Хостинском и Центральном районах. В течение дня бригады восстановили порядка 20 процентов поврежденных энергообъектов, уточнили в мэрии.

Тем временем

Ночью и утром 16 января 2022 на территории Сочи ожидаются небольшие снегопады. Прогнозируется налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Температура воздуха на побережье ночью местами опустится до -4. На дорогах местами возможна гололедица.