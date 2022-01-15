Траты россиян на покупки и услуги в новогодние праздники выросли на 10-12%

Траты россиян на покупки и услуги во время новогодних каникул 2022 года превысили прошлогодние на 10-12%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов и ретейлеров.

В начале 2022 года жители страны стали чаще заказывать готовую еду, доставку блюд, а также посещать сами рестораны и кафе. Так, по данным компании "Платформа ОФД", объем продаж в заведениях общепита в праздники увеличился на 24%, а в онлайне - почти в 4 раза. При этом объем продаж фастфуда вырос на 27%, а в онлайне - в 6 раз.

Как отмечают в "Яндекс.Еде", больше всего на праздниках выросли продажи супов и завтраков. Также пользователи активнее, чем в прошлом году, заказывали блины, сэндвичи и салаты. В "Яндекс.Лавке" 1 января супы показали прирост на 20% по сравнению с 31 декабря, а самыми популярными стали куриный, борщ и солянка. А лапшу быстрого приготовления 1 января заказывали в три раза чаще, чем 31 декабря.

Как отмечают аналитики, в целом объем продаж в основных категориях розничной торговли и сферы услуг на новогодние каникулы превысил прошлогодний уровень на 10-12%.

Ранее аналитики сервисов, входящих в экосистему Сбера, выяснили, на что в целом чаще тратили деньги жители России в дни январских праздничных выходных.