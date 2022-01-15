В Hyundai считают проблемой поведение дилеров в России

Глава российского отделения Hyundai Анатолий Калицев на прошедшей годовой пресс-конференции рассказал, что считает проблемой поведение дилеров, которые во время разразившегося в 2021 году дефицита автомобилей стали навязывать покупателям дополнительное оборудование, накручивая цены на несколько сотен тысяч рублей и максимизируя таким образом собственную прибыль.

"Мы считаем действия некоторых недобросовестных дилеров в условиях дефицита автомобилей большой проблемой. И, поверьте, подобным поведением обеспокоены все производители. Однако в рамках антимонопольного законодательства мы не имеем права диктовать цены", - заявил Калицев.

Топ-менеджер пояснил, что машину без навязанных опций можно приобрести онлайн на официальном сайте Hyundai Motor - при такой схеме дилер участвует только в отгрузке машины покупателю. В то же время при приобретении авто онлайн потребитель может выбрать дополнительное оборудование по собственному желанию.

По итогам 2021 года Hyundai Motor через онлайн-канал реализовала 4772 машин или 3% от общего объема сбыта автомобилей своей марки в России.

Дефицит автомобилей на рынке в 2021 году возник из-за недопроизводства автомобилей в связи с глобальной нехваткой электронных компонентов.