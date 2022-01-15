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15.01.2022 06:00
Рубрика: Экономика

В Минэнерго рассказали, как вернуть деньги за подведение газа к дому

Текст: Сергей Тихонов
Поручение правительству о бесплатном подведении газа до границ земельных участков граждан было сделано президентом России 21 апреля 2021 года, но оформлено законодательно лишь к концу года. Из-за отсутствия правовой базы, программа социальной газификации стартовала в регионах не одновременно, где-то раньше, а где-то позже. Поэтому многие граждане, подключившиеся к газовой трубе после 21 апреля, были вынуждены заплатить за это деньги. В Минэнерго рассказали "РГ", кто имеет право на возврат средств, потраченных на газификацию и, как это сделать.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Уплаченные средства за подводку газопровода до границы земельного участка можно вернуть, если договор о подключении оборудования и участка к сетям заключен после 21.04.2021, при этом акт о подключении еще не был подписан, уточнили в ведомстве.

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Чтобы вернуть средства, граждане вправе обратиться к своему региональному оператору с обращением о включении в договор условия о бесплатности оказания услуг по подключению с просьбой о возврате уплаченных средств. Это можно сделать как напрямую, так и через многофункциональный центр, либо через единый портал или через региональный портал. Фактически, такая возможность была закреплена в законодательстве пунктом 125 постановления Правительства от 13.09.2021 № 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения".

В Минэнерго уточнили, что после подачи заявления, в течение 10 дней гражданин должен получить на руки новое соглашение о бесплатном подведении газа. А средства, уплаченные ранее за газификацию, будут возвращены на счет заявителя в течение 3 месяцев после получения обращения компанией.

Экономика ЖКХ Правительство Минэнерго Газификация регионов России

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