В России упростили правила госаккредитаций образовательных учреждений

С 1 марта 2022 года процедура прохождения госаккредитации для школ, колледжей и вузов в России будет упрощена. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил положение, согласно которому школам, вузам и колледжам больше не придется многократно проходить процедуру госаккредитации. Это снизит административную нагрузку и позволит образовательным организациям не отвлекаться от своей основной работы. Выданное свидетельство будет действовать бессрочно.

Для тех заведений, у которых уже есть подтверждение, его продлят автоматически. Больше не будет избыточных и дублирующих друг друга требования. Теперь главный критерий оценки - качество подготовки студентов и школьников. Его регулярно будут оценивать профильные министерства и Рособрнадзор. Как сообщил ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев, первый такой мониторинг пройдет в марте 2023 года.

Для вузов госаккредитация - важнейший документ. Университеты, имеющие свидетельство о государственной регистрации, могут выдавать выпускникам диплом государственного образца - гарантию качества подготовки. Также только с госаккредитацией вузы могут обучать магистров и аспирантов, предоставлять отсрочку от армии.