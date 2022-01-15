Новости

В России упростили правила госаккредитаций образовательных учреждений 15:15
NYT: США в диалоге с Россией придерживаются доктрины Монро 15:09
Медики из США обнаружили неизвестные ранее антитела к "омикрону" 15:07
В Нидерландах частично ослабили меры изоляции 15:00
В семи регионах РФ из-за непогоды без света остались 180 тысяч человек 14:50
Минцифры может предоставить операторам частоты для 5G бесплатно 14:43
Застреливший оператора Алек Болдуин передал свой телефон следователям 14:40
Президент Казахстана отменил чрезвычайное положение в Актюбинской области 14:35
Опрос: Россияне выразили уверенность в развитии удаленного формата работы 14:24
Американцев призвали носить респираторы 14:20
Turkish Airlines отменила ПЦР-тесты на всех внутренних рейсах 14:14
Карацев обыграл Маррея в финале теннисного турнире в Сиднее 14:12
Путин поручил доложить о мерах по ускоренному подключению сел к интернету 13:57
В Казахстане задержали бывшего вице-министра энергетики 13:44
Путин поручил упростить процесс строительства местных аэропортов 13:38
Более 800 вузов и филиалов будут использовать сервис "Поступление в вуз онлайн" 13:32
Погиб автор цикла "Властители рун", писатель-фантаст Дэйв Волвертон 13:23
Умер актер из "Долгих проводов" Киры Муратовой Виктор Стрижов 12:50
Россиян предупредили о попытках мошенничеств с QR-кодами на "Госуслугах" 12:47
В МИД России подтвердили визит председателя ОБСЕ в Москву 12:43
Сайт Rotten Tomatoes назвал лучший фильм и сериал 2021 года 12:40
Лукашенко приоткрыл подробности подготовки операции ОДКБ 12:26
Новак: Россия может увеличить поставки газа в Европу 12:20
В Москве выявлено 6555 новых случаев COVID-19 12:13
Умер оператор "Холодного лета пятьдесят третьего…" Борис Брожовский 12:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Тест: Помните ли вы Жана-Батиста Мольера?
Тест: Помните ли вы Жана-Батиста Мольера?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
15.01.2022 15:15
Рубрика: Общество

В России упростили правила госаккредитаций образовательных учреждений

Текст: Мария Агранович

С 1 марта 2022 года процедура прохождения госаккредитации для школ, колледжей и вузов в России будет упрощена. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил положение, согласно которому школам, вузам и колледжам больше не придется многократно проходить процедуру госаккредитации. Это снизит административную нагрузку и позволит образовательным организациям не отвлекаться от своей основной работы. Выданное свидетельство будет действовать бессрочно.

Более 800 вузов и филиалов будут использовать сервис "Поступление в вуз онлайн"

Для тех заведений, у которых уже есть подтверждение, его продлят автоматически. Больше не будет избыточных и дублирующих друг друга требования. Теперь главный критерий оценки - качество подготовки студентов и школьников. Его регулярно будут оценивать профильные министерства и Рособрнадзор. Как сообщил ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев, первый такой мониторинг пройдет в марте 2023 года.

Для вузов госаккредитация - важнейший документ. Университеты, имеющие свидетельство о государственной регистрации, могут выдавать выпускникам диплом государственного образца - гарантию качества подготовки. Также только с госаккредитацией вузы могут обучать магистров и аспирантов, предоставлять отсрочку от армии.

Общество Образование Правительство Председатель Правительства Классный час с Марией Агранович

Главное сегодня

Путин поручил упростить процесс строительства местных аэропортов
В МИД России подтвердили визит председателя ОБСЕ в Москву
Россиян предупредили о попытках мошенничеств с QR-кодами на "Госуслугах"
Новак: Россия может увеличить поставки газа в Европу
Вирусолог Чумаков объяснил, почему пандемия может скоро закончиться
Вузы подготовили правила приема на 2022 год
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады