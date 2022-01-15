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Застреливший оператора Алек Болдуин передал свой телефон следователям

США
    15.01.2022, 14:40
Текст:   Максим Макарычев

Актер Алек Болдуин передал свой мобильный телефон следователям, которые расследуют случай со смертельным исходом на съемочной площадке фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико в октябре, заявили его адвокат и представитель правоохранительных органов. Ранее полиция неоднократно заявляла, что 63-летний актер отказывается сотрудничать со следствием.

Фото: youtube.com/ ABC News
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Ордер на изъятие iPhone Болдуина был выдан еще в декабре. Следователи должны проверить текстовые сообщения, электронную почту, сообщения в социальных сетях, активность браузера и другую информацию, хранящуюся на устройстве. Офис шерифа округа Санта-Фе заявил ранее на этой неделе, что следователи все еще пытаются получить мобильный телефон актера. В пятницу официальный представитель департамента шерифа округа Хуан Риос сообщил Guardian, что телефон Болдуина был передан властям округа Саффолк в штате Нью-Йорк.

Напомним, что Болдуин репетировал сцену на съемках вестерна, когда из пистолета, который он держал в руках, была выпущена боевая пуля, которая смертельно ранила оператора Галину Хатчинс. Актер сказал, что он не нажимал на спусковой крючок и убит горем из-за инцидента. В иске, поданном властями против Болдуина, утверждается, что сценарий фильма не требовал от него производить выстрел из пистолета, когда он смертельно ранил Хатчинс, напоминает ВВС. Юристы, занимающиеся судебным иском, охарактеризовали поведение Болдуина и продюсеров фильма как "безрассудное" и обвинили их в несоблюдении правил безопасности на съемочной площадке фильма.

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