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Алек Болдуин заявил, что не стрелял на съемках "Ржавчины"

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    01.12.2021, 22:59
Текст:   Козьма Лоханкин

Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок во время трагического инцидента на съёмках картины "Раст" (или "Ржавчина"), в результате которого погибла женщина.

"Я не нажимал на спусковой крючок. Я бы никогда не нажал на спусковой крючок, наведя дуло на кого-либо", - заявил Болдуин в интервью ABC, анонсированном в Twitter.

Также Болдуин в "предельно откровенной", как обещано беседе, признался, что произошедшее в ходе съёмок "Ржавчины" - худшее, что с ним случалось в жизни.

Напомним, 21 октября в Нью-Мексико Болдуин выстрелил из пистолета, который, предположительно, по случайности был заряжен боевыми патронами вместо холостых. В результате погибла оператор Алина Хатчинс, а режиссёр Джоэл Соуса был ранен (его вскоре выписали из больницы). Позже стало известно, что на съёмочной площадке "Ржавчины" постоянно нарушались правила безопасности, и эта трагедия могла быть не единственной по причине халатности. Кроме того, вскоре после гибели Хатчинс осветителя фильма укусил ядовитый паук, которому потребовалась срочная госпитализация.

На Болдуина же после происшествия посыпались иски со стороны членов съёмочной группы. В частности, было заявлено, что выстрел отсутствовал в сценарии и стал импровизацией актёра.

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