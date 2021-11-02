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Болдуин против Трампа: хроники непримиримой вражды

Журнал
    02.11.2021, 11:00
Текст:   Дмитрий Николаев
На днях всезнающая армия интернет-экспертов породила, пожалуй, самую нетривиальную версию событий, которые привели к трагедии на съемочной площадке фильма "Ржавчина". Якобы Алека Болдуина подставил сам бывший президент Дональд Трамп. Недаром ведь сторонники Трампа бросились в Twitter злорадствовать, организовав флешмоб под хэштегом #AlecForPrison ("Алека в тюрьму"), а его сын выпустил коллекцию одежды с издевательской надписью: "Оружие не убивает людей. Людей убивает Алек Болдуин".

При всей нелепости этой очередной конспирологической теории, в основе её лежит вполне реальный и давний конфликт экс-хозяина Белого дома и голливудской звезды.

Фото: youtube.com/ BBC America
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Первое появление Болдуина в образе Трампа в шоу Saturday Night Live привело американскую либеральную общественность в восторг, сопоставимый с тем, что вызвало присуждение Нобелевской премии Бараку Обаме. Изначально планировали всего несколько выпусков перед выборами. Никто и подумать не мог, что Хиллари Клинтон проиграет.

Большинство голливудских звезд, открыто поддерживавших демократов, были обескуражены и разочарованы. Но Алек Болдуин открыл для себя настоящую золотую жилу. Талантливый харизматичный актер к этому времени погряз в скандалах. То его обвинят в домогательствах, то ввяжется в пьяную драку на парковке. Словом, в эпоху #MeToo и "культуры отмены" светила ему либо судьба Харви Вайнштейна и реальная камера, либо камера общественного порицания и забвения, как в случае Кевина Спейси. А тут такая возможность перезапустить карьеру.

SNL на канале NBC меньше чем за год превратилось в главную сатирическую программу страны. Болдуин не давал пощады Трампу на протяжении всего срока его правления. Едкие, временами по-настоящему остроумные и всегда безжалостные пародии высмеивали каждый шаг президента: начиная с опечаток в Twitter, заканчивая жутким стёбом над советами президента лечиться от коронавируса с помощью отбеливателя.

Не забывал Болдуин уколоть Трампа, даже когда выходил из образа. Актер - непримиримый противник свободной продажи оружия и регулярно критиковал Национальную стрелковую ассоциацию и президента за их тесные связи. Конечно, он не мог пройти мимо, когда Трамп скандально публично заявил, что может застрелить на улице человека, и даже тогда у него не станет меньше избирателей.

Нынешние глумливые комментарии республиканцев в Сети - это отсылка именно к заявлениям Болдуина об опасности оружия. Дескать, пытался других выставить обезьянами с гранатой, а в итоге сам устроил трагедию. Не мешало бы для начала научиться обращаться с пистолетом. Член палаты представителей от штата Колорадо Лорен Боберт припомнила Болдуину, что он хотел выпустить футболки с надписью "я поднял руки вверх, не стреляйте в меня". Перевод заголовка твита: "Эти футболки еще доступны?"

В 2016 году Болдуин был награжден премией кинокритиков Critics' Choice за пародию на Трампа. В тот период он нещадно эксплуатировал тему строительства стены на границе с Мексикой.

Наконец президент не выдержал и стал регулярно комментировать "выходки" Болдуина, лишь повышая его популярность. Он требовал закрыть программу. Болдуин продолжил подтрунивать над президентом, пообещав прекратить, когда тот честно оформит налоговую декларацию.

В какой-то момент Трамп даже опустился до угроз, намекнув, что у актера могут возникнуть проблемы из-за пародий. Но тот не останавливался и даже открыл новый фронт своей борьбы, сыграв отрицательного персонажа, очень прозрачно намекавшего на президента в "Сиротском Бруклине" Эдварда Нортона.

Фото: kinopoisk.ru
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Напоследок, когда уже стало известно, что Трамп уходит с поста, недруги обменялись прощальными колкостями. Один заявил, что для него было мукой изображать ненавистного ему президента. Другой парировал, что истинную муку, испытывали те, кто шоу смотрел. При этом Трамп допустил ошибку в имени актера. Возможно, умышленно, демонстрируя пренебрежение, а может, по недосмотру, учитывая его вольное отношение к правописанию. Написал Дональд буквально следующее: "Алекс Болдуин, чья умирающая посредственная карьера была спасена его пародией на меня в SNL, теперь говорит, что играть Трампа было для него мукой. Алекс, это также стало мукой для тех, кто был вынужден смотреть. Ты был ужасен. Верните Дэрелла Хаммонда. Вот настоящий талант".

Наверняка Дональд Трамп, дождавшись, пока месть остынет, и наслаждаясь ею в эти дни, оставил бы в интернете ироничную запись в адрес Болдуина, но экс-президент в лучших традициях американской свободы слова заблокирован во всех главных соцсетях.

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