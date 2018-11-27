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27.11.2018 02:42
Рубрика: Культура

Алеку Болдуину предъявили обвинения за драку на парковке

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Алеку Болдуину предъявлены обвинения в мелком правонарушении и попытке нападения. Дело известного американского актера рассматривалось в суде Нью-Йорка. Заседание длилось меньше минуты.

Фото: Tina Fineberg/ AP
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Напомним, инцидент с участием голливудской звезды произошел на одной из улиц Манхэттена. Болдуин набросился на 49-летнего мужчину, так как тот "украл его место на парковке". Потерпевший был доставлен в больницу.

Адвокат актера отрицает все обвинения. "Мой клиент не совершал никакого преступления. Данное дело будет гладко и надлежащим образом урегулировано в суде", - заявил Алан Абрамсон.

Добавим, что демократ Алек Болдуин неоднократно пародировал президента США Дональда Трампа в юмористическом шоу Saturday Night Live на телеканале NBC. И когда актера задержали, глава Белого дома пожелал ему удачи.

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