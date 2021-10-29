Трагедия с Болдуином и оператором могла быть не первой на этих съемках

На съемочной площадке, где Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера, найдено еще несколько боевых патронов. Об этом заявил шериф округа Санта Фе, где произошла трагедия, передаёт Vanity Fair.

Не удивительно, учитывая, какое во время съемок царило разгильдяйство. В перерывах члены съемочной группы заряжали пистолеты из числа реквизита настоящими пулями и стреляли ради забавы по пивным банкам.

За оружие отвечали признанные "мастера" своего дела. Одна - Ханна Гутьеррес-Рид, вчерашняя студентка, попавшая в профессию благодаря отцу - известному в Голливуде сценическому оружейнику. Она уже успела наследить, вручив на съемках предыдущего фильма заряженный "ствол" одиннадцатилетнему ребенку. В тот раз Гутьеррес-Рид признала ошибку, в отличие от случая с Болдуином. Другой - уже частично признавший свою ответственность Дейв Холлз - два года назад был уволен за халатность из картины "Путь свободы". По его вине от звука выстрела едва не оглох оператор.

Да и на съемках "Ржавчины" инцидент с Болдуином - не первый. По меньшей мере, несколько раз имели место "незапланированные выстрелы". Теперь следствие будет выяснять, на ком лежит основная вина: на Гутьеррес-Рид, подготовившей пистолет, или на Холлзе, который, не проверив, передал его в руки Болдуину, произнеся слова: "ствол холодный", то есть незаряженный.

Впрочем, и с самого Болдуина обвинения не сняты, и он вполне может загреметь на реальный срок. Об этом заявили в офисе прокурора Нью-Мехико, заодно посетовав, что дело - одно из самых сложных в их практике. Видимо, все эпизоды с организованным наркотрафиком, похищением людей и разборками банд, распространенными в Штате, они щелкают как орешки.

Параллельно полиции своё расследование инициировали продюсеры "Ржавчины". Ещё бы: они как никто другой заинтересованы в том, чтобы поскорее найти стрелочника и закрыть дело. Ведь каждый день всплывают новые подробности нарушений, с которыми велись съемки. Халатное обращение с оружием - лишь верхушка айсберга. Сотрудникам неделями задерживали зарплаты, не соблюдались элементарные санитарные ограничения (в том числе и антикоронавирусные). Часть съемочной группы в знак протеста демонстративно покинула площадку за несколько часов до трагедии. И кто знает, что еще выловят журналисты в мутной водице океана, где производятся дешевые фильмы и сериалы и где экономят на всём, включая безопасность.

Алек Болдуин, как рассказала его жена, до сих пор пребывает в шоке. Он отменил все проекты. И, судя по кадрам с похорон Галины Хатчинс, актер, бросившийся на грудь вдовцу - Мэтту - действительно тяжело переживает ситуацию.

Профессиональное сообщество очень аккуратно комментирует произошедшее. Пока по-настоящему Болдуина поддержал лишь режиссер "Стражей Галактики" и нового "Отряда самоубийц" Джеймс Ганн.