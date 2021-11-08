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Еще один участник съемок фильма "Ржавчина" попал в больницу

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    08.11.2021, 12:03
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Похоже, фильм "Ржавчина" (Rust) кто-то проклял: съёмочную группу продолжают преследовать беды.

Фото: youtube.com/ Saturday Night Live
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Как пишет Sky News, ещё один участник съёмочного процесса, в ходе которого Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссёра Джоэла Соусу, оказался в больнице.

Речь идёт об осветителе и монтажнике Джейсоне Миллере, которого при разборе площадки в Нью-Мексико укусил в руку ядовитый паук. У мужчины диагностировали некроз и сепсис. Врачи стараются остановить распространение инфекции и спасти руку Джейсона от ампутации.

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