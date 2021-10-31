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31.10.2021 10:51
Рубрика: В мире

Алек Болдуин отказался раскрыть подробности стрельбы во время съемок

Текст: Максим Макарычев
Актер и писатель Алек Болдуин впервые пообщался с представителем средств массовой информации после трагического эпизода, который произошел на прошлой неделе на съемочной площадке фильма "Раст", назвав его "случайным эпизодом из одного триллиона". Многие СМИ ошибочно перевели название фильма как "Ржавчина", но, как пояснили в продюсерской компании, на самом деле "Раст" назван по фамилии главных героев - отпетого рецидивиста, который спасает от казни своего 13-летнего внука, убившего фермера-рабовладельца.

Актер разрядил револьвер Кольт 45-го калибра 1873 года во время генеральной репетиции вестерна, убив оператора фильма Галину Хатчинс и ранив его режиссера Джоэля Соуза. В ходе короткого разговора с репортером портала BackGrid в субботу возле своего дома в Вермонте Болдуин сказал, что "всецело" сотрудничает с полицией и "каждый день разговаривает со следователями". По словам Болдуина, полицейские сказали ему не отвечать на какие-либо вопросы о расследовании этого инцидента, который произошел 21 октября на ранчо Бонанза-Крик, расположенном недалеко от Санта-Фе в штате Нью-Мексико.

Фото: instagram.com/jensenackles
Трагедия с Болдуином и оператором могла быть не первой на этих съемках

"Мне не разрешено делать какие-либо комментарии, потому что это расследование продолжается, - сказал Болдуин. - На этом настоял отдел шерифа в Санта-Фе. Я не могу отвечать ни на какие вопросы о ходе этого дела". По его словам, вся съемочная группа "с нетерпением ждет" результатов расследования, которое ведет департамент шерифа округа Санта-Фе. Болдуин, который также был сопродюсером фильма, рассказал о 42-летней операторе фильма Галине Хатчинс, которая была ранена в грудь и скончалась после того, как ее доставили на вертолете в больницу. "Она была моим другом, - сказал Болдуин. - В день, когда я прибыл в Санта-Фе, чтобы начать съемки, я пригласил ее на ужин с режиссером Джоэлем Соуза. Мы были очень, очень хорошо отлаженной командой, снимавшей фильм вместе, а потом произошло это ужасное событие". Болдуин сказал, что находится в "постоянном контакте" с мужем покойной, Мэтью Хатчинсом, и встречался с ним и их 9-летним сыном после смертельной стрельбы.

Напомним, что через день после инцидента Болдуин опубликовал заявление в своем твите: "Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашего глубоко выдающегося коллеги". Производство малобюджетного фильма "Раст", который должен был снят за три недели, было приостановлено на неопределенный срок после трагического инцидента . Когда актера спросили о возможном возобновлении съемок, Болдуин сказал: "Нет, я сомневаюсь в этом".

Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса заявил на этой неделе: следователи подозревают, что в револьвере, из которого раздался роковой выстрел, находился боевой патрон. Револьвер в нарушение инструкций Болудину передала не оружейник фильма, 24-летняя Ханна Гутьеррес Рид, для которой эти съемки стали вторыми в карьере, а помощник режиссера Дэйв Холлс, которого уволили за грубое нарушение правил безопасности со съемочной площадки одного из голливудских фильмов в 2019 году. Он передал пистолет Болдуину, сказав фразу "Ствол холодный". Этот термин используется для обозначения того, что с оружием обращаться безопасно и он не заряжен боевыми патронами. Болдуин репетировал сцену, в которой он должен был вытащить пистолет правой рукой из кобуры, находящейся на левом боку, сидя на церковной скамье, и направить оружие на камеру. Холлс сказал следователям, что он не знал, что в пистолете, который он дал Болдуину, есть боевой патрон. По информации портала TMZ, пистолет, из которого Алек Болдуин непреднамеренно убил оператора Галину Хатчинс, использовался членами съемочной группы для "плинкинга" - стрельбы боевыми патронами по пустым пивным банкам.

По словам Мендосы, которого цитирует ABC News, с места происшествия были изъяты револьвер Кольт, бутафорский револьвер 45-го калибра и пластиковый пистолет, а также 500 холостых, использованных и боевых патронов. Уточнить детали того, где находились эти патроны, шериф отказался.Окружной прокурор Санта-Фе Мэри Кармак-Альтвис заявила, что решение о том, будут ли предъявлены обвинения конкретным лицам, еще не принято, однако она не исключила возможных арестов виновных в трагическом инциденте. По ее словам, любое решение о предъявлении обвинения может занять недели или месяцы.

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