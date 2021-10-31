Алек Болдуин отказался раскрыть подробности стрельбы во время съемок

Актер разрядил револьвер Кольт 45-го калибра 1873 года во время генеральной репетиции вестерна, убив оператора фильма Галину Хатчинс и ранив его режиссера Джоэля Соуза. В ходе короткого разговора с репортером портала BackGrid в субботу возле своего дома в Вермонте Болдуин сказал, что "всецело" сотрудничает с полицией и "каждый день разговаривает со следователями". По словам Болдуина, полицейские сказали ему не отвечать на какие-либо вопросы о расследовании этого инцидента, который произошел 21 октября на ранчо Бонанза-Крик, расположенном недалеко от Санта-Фе в штате Нью-Мексико.

"Мне не разрешено делать какие-либо комментарии, потому что это расследование продолжается, - сказал Болдуин. - На этом настоял отдел шерифа в Санта-Фе. Я не могу отвечать ни на какие вопросы о ходе этого дела". По его словам, вся съемочная группа "с нетерпением ждет" результатов расследования, которое ведет департамент шерифа округа Санта-Фе. Болдуин, который также был сопродюсером фильма, рассказал о 42-летней операторе фильма Галине Хатчинс, которая была ранена в грудь и скончалась после того, как ее доставили на вертолете в больницу. "Она была моим другом, - сказал Болдуин. - В день, когда я прибыл в Санта-Фе, чтобы начать съемки, я пригласил ее на ужин с режиссером Джоэлем Соуза. Мы были очень, очень хорошо отлаженной командой, снимавшей фильм вместе, а потом произошло это ужасное событие". Болдуин сказал, что находится в "постоянном контакте" с мужем покойной, Мэтью Хатчинсом, и встречался с ним и их 9-летним сыном после смертельной стрельбы.

Напомним, что через день после инцидента Болдуин опубликовал заявление в своем твите: "Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашего глубоко выдающегося коллеги". Производство малобюджетного фильма "Раст", который должен был снят за три недели, было приостановлено на неопределенный срок после трагического инцидента . Когда актера спросили о возможном возобновлении съемок, Болдуин сказал: "Нет, я сомневаюсь в этом".

Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса заявил на этой неделе: следователи подозревают, что в револьвере, из которого раздался роковой выстрел, находился боевой патрон. Револьвер в нарушение инструкций Болудину передала не оружейник фильма, 24-летняя Ханна Гутьеррес Рид, для которой эти съемки стали вторыми в карьере, а помощник режиссера Дэйв Холлс, которого уволили за грубое нарушение правил безопасности со съемочной площадки одного из голливудских фильмов в 2019 году. Он передал пистолет Болдуину, сказав фразу "Ствол холодный". Этот термин используется для обозначения того, что с оружием обращаться безопасно и он не заряжен боевыми патронами. Болдуин репетировал сцену, в которой он должен был вытащить пистолет правой рукой из кобуры, находящейся на левом боку, сидя на церковной скамье, и направить оружие на камеру. Холлс сказал следователям, что он не знал, что в пистолете, который он дал Болдуину, есть боевой патрон. По информации портала TMZ, пистолет, из которого Алек Болдуин непреднамеренно убил оператора Галину Хатчинс, использовался членами съемочной группы для "плинкинга" - стрельбы боевыми патронами по пустым пивным банкам.

По словам Мендосы, которого цитирует ABC News, с места происшествия были изъяты револьвер Кольт, бутафорский револьвер 45-го калибра и пластиковый пистолет, а также 500 холостых, использованных и боевых патронов. Уточнить детали того, где находились эти патроны, шериф отказался.Окружной прокурор Санта-Фе Мэри Кармак-Альтвис заявила, что решение о том, будут ли предъявлены обвинения конкретным лицам, еще не принято, однако она не исключила возможных арестов виновных в трагическом инциденте. По ее словам, любое решение о предъявлении обвинения может занять недели или месяцы.