Байден назвал терактом захват заложников в Техасе

Президент США Джо Байден назвал терактом захват заложников в синагоге в штате Техас. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Это был акт террора", - заявил Байден журналистам. Он также отметил, что не располагает достаточной информацией, почему злоумышленник нацелился на синагогу.

Напомним, в субботу вооруженный мужчина захватил заложников в синагоге в Техасе. Нападавший угрожал взрывом и требовал освободить его сестру, осужденную за терроризм. Правоохранительным органам удалось освободить трех заложников (еще одного преступник отпустил ранее), подозреваемый был ликвидирован.