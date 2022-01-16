В Техасе захвативший заложников в синагоге отпустил одного человека

Захвативший в субботу заложников в синагоге города Колливилл (штат Техас) отпустил одного человека. Об этом сообщает городская полиция.

По данным правоохранителей, освобожденный мужчина не пострадал и не нуждается в помощи медиков. "Сотрудники Федерального бюро расследований продолжают переговоры с подозреваемым", - цитирует ТАСС полицейских.

Предполагается, что в здании все еще остаются еще трое заложников. С момента их захвата прошло уже более шести часов.

Напомним, вооруженный мужчина захватил четырех заложников в синагоге Колливилла. Инцидент произошел в субботу утром по местному времени. Нападавший утверждает, что у него есть бомбы и требует отпустить сестру, которая ранее была осуждена за терроризм и отбывает наказание на базе ВВС в Техасе.