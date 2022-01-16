Сестра напавшего на синагогу в Техасе отбывает 86-летний тюремный срок

Представитель ФБР продолжает вести переговоры с вооруженным мужчиной, который в субботу утром захватил заложников в синагоге в районе Даллас-Форт-Уэрт в Техасе. По словам представителя правоохранительных органов, по меньшей мере четыре человека, включая раввина, захвачены в конгрегации Бет Исраэль в Колливилле.

Двое сотрудников правоохранительных органов сообщили CNN, что подозреваемый может быть мотивирован желанием освободить Аафию Сиддики, отбывающую 86-летний срок в исправительном учреждении Техаса. Предположительно, она является сестрой напавшего. В 2010 году женщина была осуждена по семи пунктам обвинений, включая покушение на убийство и вооруженное нападение на американских офицеров в Афганистане.

По словам собеседника телеканала ABC News, подозреваемый утверждает, что он заложил бомбы в нескольких местах. Пока неясно, насколько вооружен нападавший.

Местные и национальные лидеры следят за ситуацией: президент США Джо Байден был проинформирован о произошедшем, согласно сообщению в Twitter пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Губернатор Техаса Грег Эбботт, а также сенаторы от Техаса Тед Круз и Джон Корнин заявили, что также наблюдают за ситуацией.

Согласно веб-сайту CBI, синагога, основанная в 1999 году с участием 25 семей, была первой еврейской общиной в северо-восточном техасском округе Таррант. Конгрегация официально открыла свои двери в собственном новом здании в 2005 году. Синагога проводит утренние богослужения каждую субботу. Ее прихожане и другие лица могут смотреть прямую видеотрансляцию из дома. Эта практика была принята во многих американских синагогах во время пандемии.