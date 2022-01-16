Байдена проинформировали о ситуации с заложниками в синагоге Техаса

Президент США Джо Байден проинформирован о захвате заложников в синагоге в Колливилле (штат Техас), глава государства следит за развитием событий. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, президент продолжит получать новую информацию о происходящем. Псаки также добавила, что высокопоставленные представители команды, занимающейся вопросами нацбезопасности, находятся в контакте с руководством федеральных правоохранительных органов, передает ТАСС.

Между тем, израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай сообщил в своем Twitter, что пристально следит за развитием событий в Колливилле, передает РИА Новости. Он также выразил надежду на скорейшее разрешение ситуации.

Напомним, вооруженный мужчина захватил четырех заложников в синагоге Колливилла. Инцидент произошел в субботу утром по местному времени. Нападавший утверждает, что у него есть бомбы и требует отпустить сестру, которая ранее была осуждена за терроризм и отбывает наказание на базе ВВС в Техасе.