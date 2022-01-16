Что осталось на вторичке: покупаем подержанные машины до 500 000 рублей

2021 года с точки зрения авторынка можно охарактеризовать одним словом - дефицит. Недостаток машин привел резкому увеличению цен и дилерскому диктату. Немудрено, что очень многие автовладельцы от новых машин ушли к подержанным, в результате чего достойные экземпляры по хорошим деньгам были сметены буквально за пару месяцев. К концу 2021 года приличный подержанный автомобиль нужно в прямом смысле ловить. Само собой, вслед за новыми авто подтянулись цены и на "бэушные", так что мониторинг, который мы проводили год назад, можно смело обновлять. Смотрим, можно ли купить что-то достойное, имея в кармане не более 500 000 рублей.

Традиционно слово "достойное" в нашем понимании имеет конкретные характеристики: возраст - не более 10 лет, пробег - не более 100-120 тыс.км, юридическая чистота и подтвержденная сервисная история.

При всем уважении к прогрессу отечественного автопрома, в 2022 году все-таки хочется продолжать ездить на иномарке. Также крайне желательно, чтобы машина имела одного-двух заботливых владельцев, а не гуляла "по рукам". В общем, чтобы купить и не сильно думать, что теперь с этим делать.

Результат одновременно порадовал и разочаровал. Положительный тренд заключается в том, что предложений на рынке в январе 2022 года оказалось заметно больше, чем в конце 2021 года. То есть, имеется хоть какой-то выбор по моделям, количеству вариантов и, что важнее всего, ценам. Ну а негативная тенденция связана со стоимостью: если даже год назад за 500 000 рублей можно было смело рассчитывать на европейскую иномарку "гольф-класса", то сейчас уровень авто придется понижать до сегмента B\B+, а на солидные машины или кроссоверы смотреть с лупой. Итак.

Datsun on-DO\mi-DO

Фото: скриншот с auto.ru

Год выпуска: 2015-2018

Пробег: 40-80 тыс.км

Двигатель: 1.6, механика/автомат

Да-да, конечно же, понятно, что Datsun к иномаркам никакого отношения не имеет, но формально ей является. Кроме того, представители Nissan, в чье владение входил бренд Datsun, в свое время заявляли, что над доработкой "Гранты" и "Калины" реально трудились японские специалисты, которые докручивали гайки и затягивали хомуты, чтобы машина все-таки отличалась от продукции АвтоВАЗа.

В любом случае, Datsun сегодня - это единственный способ за 400-500 тысяч рублей купить очень свежий 3-5 летний автомобиль с минимальным пробегом в более-менее достойной комплектации, главным козырем которой будет… автоматическая коробка передач! Именно широкий выбор версий с автоматом позволяет дать "Датсуну" статус первой машины в семье. Ну а все недостатки вазовского происхождения как обычно компенсируются относительной дешевизной ремонта и доступностью запчастей.

Renault Logan\Sandero

Фото: скриншот с auto.ru

Год выпуска: 2012-2016

Пробег: 60-100 тыс.км

Двигатель: 1.6, механика/автомат

Главный "пересаживатель" россиян на иномарки в очередной раз спасает ситуацию на отечественном авторынке. Простой и неубиваемый Logan\Sandero подорожал за пандемию не так сильно, а потому остался одной из самых востребованных иномарок.

Одна проблема: если раньше за 450-500 тысяч рублей можно было выбрать модель второго поколения, то сейчас придется отдавать предпочтение рестайлинговым версиям поколения первого. Актуальные версии "Логана" тоже встречаются, но в основном в самых простых "таксишных" исполнениях с мотором 82 л.с. Ну а про автомат и достойную комплектацию придется забыть - за 500 тысяч такой "Логан" теперь практически не купить.

Nissan Almera

Фото: скриншот с auto.ru

Год выпуска: 2013-2017

Пробег: 70-100+ тыс.км

Двигатель: 1.6, механика/автомат

Главная альтернатива "Логану" - его японское альтер эго. Кузов Nissan Sylphy японцы натянули все на тот же Logan первого поколения, в результате чего получился уникальный автомобиль, который по размерам относится практически к классу C+, а по цене чуть дороже продукции отечественного автопрома.

Да, про лоск внутреннего убранства и современные опции можно даже не вспоминать - тут все дешевле некуда из начала 2000-х годов, однако просторный салон, большой багажник, кондиционер и даже иногда автомат в Nissan Almera можно найти. Прибавляйте сюда "логановскую" выносливость, а также достаточно свежие экземпляры и получите простой неприхотливый автомобиль на каждый день за не очень большие деньги. Главное - не нарваться на бывшее такси со скрученным пробегом.

Chevrolet Aveo II\Lacetti\Cobalt

Фото: скриншот с auto.ru

Год выпуска: 2012-2014

Пробег: 80-100 тыс.км

Двигатель: 1.4, 1.5, 1.6, механика/автомат

Некогда один из лидеров российского рынка - Chevrolet - оставил к сегодняшнему дню хорошее наследие из недорогих моделей.

Да, все они не блещут породистыми ездовыми характеристиками, особой добротностью и качеством, но отличаются прагматизмом, недорогим обслуживанием и неплохим комфортом. А, например, Aveo II еще и неплохо выглядит. До 500 000 рублей можно найти последние остатки хорошей рабочей лошадки Lacetti, а также практичный седанчик Cobalt, который даже встречается с автоматом. В целом, если крестьянский "Логан" или "Альмера" на его базе категорически не нравятся, вам прямая дорога к Chevrolet.

Skoda Fabia II

Фото: скриншот с auto.ru

Год выпуска: 2012-2014

Пробег: 80-100+ тыс.км

Двигатель: 1.2, 1.4, механика

Если не более чем за полмиллиона вы хотите полноценную иномарку, созданную европейцами для европейцев, то, в первую очередь, нужно обращаться к "Шкоде".

За указанную сумму сегодня можно выбрать достойный экземпляр Fabia второго поколения - это очень практичная и вместительная городская машина с породистыми ездовыми повадками. Правда, рассчитывать придется на 10-летние и только самые базовые версии с задорным, но слабеньким моторчиком 1.2 на 70 лошадок. Изредка можно встретить и версии чуть побогаче - 1.4, но большинство таких вариантов с пробегом за 100 тыс.км.

В любом случае, смотреть техническое состояние придется внимательно - Fabia пользовалась спросом в корпоративных парках. Автомат, который шел только с двигателем 1.6, за указанную сумму смело исключается - такие версии Fabia сегодня стоят уже под 600 тыс.рублей.

Opel Corsa

Фото: скриншот с auto.ru

Год выпуска: 2012-2013

Пробег: 90-100+ тыс.км

Двигатель: 1.0, 1.2, механика\робот

Прямой конкурент Skoda Fabia от Opel - один из самых популярных автомобилей среди прекрасной половины человечества, потому на рынке хватает хетчбэков нарядных цветов.

Правда все они, как правило, не единожды крашеные и с пробегом за 100 тыс.км, учитывая, что эталоном немецкой надежности Opel не является. Еще один важный нюанс - "Корсу" можно выбрать с роботом вместо механики, но нужно помнить, что трансмиссия EasyTronic крайне капризна и неудобна в пользовании. Но в целом, если проверить техническое состояние, также один из удачных городских вариантов.

Renault Megan\Peugeot 308\Citroen C4\Opel Astra

Фото: скриншот с auto.ru

Год выпуска: 2012

Пробег: 100+ тыс.км

Двигатель: 1.6, механика\автомат\робот\вариатор

Если указанные выше авто категорически не подходят, можно поохотиться за полноценным европейским "гольф"-классом, который из-за срочности продажи, бывает, попадается в хорошем состоянии.

В первую очередь, смотреть нужно французов. Хорошая новость для тех, кто боится покупать Peugeot или Citroen - к 2012 году концерн PSA победил почти все проблемы с мотором 1.6 EP6 и своим древним автоматом AL4, который получил новый блок управления и стал называться AT8.

Так что модели 308 и C4, если их, конечно, за 10 лет не убили и не намотали на столб, вполне могут еще послужить. То же самое касается и Renault Megan, в котором нужно внимательно смотреть на состояние вариатора. Если повезет, за полмиллиона на рынке можно встретить и Opel Astra H в самых базовых комплектациях. Тоже достойный представитель класса, но исключительно с механической коробкой передач.

Проверка сервисной истории и состояния кузова для всех машин строго обязательна, поскольку 500 тысяч рублей для всех этих машин - стоимость ниже рынка, а значит должна быть причина для демпинга.