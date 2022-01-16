Девятнадцать самолетов с миротворцами прибыли на аэродром "Чкаловский"

Все девятнадцать самолетов ВКС с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ вылетевшие из Алма-Аты, прибыли на подмосковный аэродром "Чкаловский", сообщили в Минобороны России.

"Девятнадцать самолетов военно-транспортной авиации ВКС России (18 самолетов Ил-76 и 1 самолет Ан-124 "Руслан") с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на подмосковный аэродром "Чкаловский", - говорится в сообщении.

Накануне были было озвучено количество погибших в ходе беспорядков в Казахстане. Сообщается, что погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

Напомним, массовые протесты в Казахстане прошли в начале января. 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана. Их вывод продлится до 19 января.