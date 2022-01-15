В Казахстане озвучили количество погибших в ходе беспорядков

В ходе беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков, сообщил начальник службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Серик Шалабаев.

"В морги доставлены 225 погибших, в их числе 19 полицейских и военнослужащих", - цитирует РИА Новости Шалабаева. Он также информировал, что в ходе беспорядков пострадали в общей сложности 4578 человек. Из них 4353 ранено, в том числе - 3393 сотрудника силовых ведомств.

Ранее президент Казахстана Касым Жомарт Токаев поручил в ходе совещания с силовыми структурами установить точное число жертв среди гражданского населения в ходе массовых беспорядков.

Президент также дал ряд конкретных поручений. Особое внимание было уделено вопросам всестороннего расследования трагических событий в Казахстане, разработки новой нормативной базы действий силовых органов в критических ситуациях.