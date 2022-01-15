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15.01.2022 19:04
Рубрика: В мире

В Казахстане озвучили количество погибших в ходе беспорядков

Текст: Александр Саможнев
В ходе беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков, сообщил начальник службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Серик Шалабаев.

"В морги доставлены 225 погибших, в их числе 19 полицейских и военнослужащих", - цитирует РИА Новости Шалабаева. Он также информировал, что в ходе беспорядков пострадали в общей сложности 4578 человек. Из них 4353 ранено, в том числе - 3393 сотрудника силовых ведомств.

Фото: Яна Рауткина
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Ранее президент Казахстана Касым Жомарт Токаев поручил в ходе совещания с силовыми структурами установить точное число жертв среди гражданского населения в ходе массовых беспорядков.

Президент также дал ряд конкретных поручений. Особое внимание было уделено вопросам всестороннего расследования трагических событий в Казахстане, разработки новой нормативной базы действий силовых органов в критических ситуациях.

В мире экс-СССР Казахстан Массовые беспорядки в Казахстане

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