Эксперты сравнили новый Kia Sportage с конкурентами

Компания Kia готовится представить в России свой мировой бестселлер - Sorento пятого поколения, который уже бьет рекорды продаж на других рынках. В нашей стране будет предложена растянутая версия модели, что расширит конкурентное окружение новинки.

Размер имеет значение

Кроссовер Kia Sportage пятого поколения, чья мировая премьера состоялась прошлым летом, станет главной новинкой 2022 года от корейского автопроизводителя в нашей стране. Созданный на новой платформе Kia N3, это первый в истории Kia автомобиль, который на различных рынках будет предлагаться в двух разных версиях - удлиненной и короткобазной.

Кроссовер с более короткой колесной базой предназначен главным образом для Европы, а в России будет представлен "глобальный" вариант модели, что уже продается в Корее и Америке. Это наиболее просторная и вместительная версия нового Sportage - с увеличенной до 2755 мм колесной базой. Габаритная длина при этом составляет 4660 мм - на 175 мм больше, чем у четвертого поколения модели.

Как отмечает директор по продажам "Киа Авилон" Максим Шевцов, у российский потребителей наибольшим спросом пользуются большие автомобили, имеющие вместительный салон и багажник. Поэтому очевидно, что корейский автопроизводитель сделал выбор в пользу длиннобазной версии нового Kia Sportage для продаж в нашей стране.

"Основными конкурентами новинки станут Toyota RAV4 и Skoda Kodiaq. Ранее потенциальные клиенты этого сегмента сравнивали данные модели с Kia Sorento, у которого более мощные двигатели, а следовательно, и выше цена. Новый Kia Sportage смог перегнать RAV4 (на 60 мм) и почти догнать по размерам Kodiaq (на 37 мм Skoda длиннее)", - констатирует бренд-директор Kia ГК "АвтоСпецЦентр" Заур Цохолов.

Дела сердечные

Фото: Пресс-служба Kia.

Моторная гамма нового Kia Sportage в России будет включать два бензиновых атмосферных двигателя: объемом 2,0 л (мощность 150 л.с. и крутящий момент 192 Нм) и 2,5 л (мощность 190 л.с. и крутящий момент 242 Нм).

В зависимости от комплектации кроссовер может быть оснащен 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также 6-ти или 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Новый Sportage будет доступен как с приводом на переднюю ось, так и с системой полного привода.

По мнению Максима Шевцова, наибольшим спросом будут пользоваться базовые версии с передним приводом - это будут самые доступные автомобили. Также в высоком спросе будут модификации с полным приводом и кожаным салоном.

"Самым популярным исполнением у нового Kia Sportage будет 2,0-литровый двигатель в паре с 6-ступенчатым "автоматом", тогда как у Toyota RAV4 мотор того же объема идет с вариатором (в нашей стране большим уважением пользуется классический гидротрансформатор), а Skoda Kodiaq предлагает сочетание двигателя 1,4 turbo и роботизированной коробки передач (не совсем любимое сочетание на российском рынке). Вторая модификация у Kia Sportage - это 2,5-литровый мотор в связке с 8-диапазонным "автоматомом", как и у Toyota RAV4, а вот для Kodiaq доступен мотор 2,0 TSI опять же в сочетании с роботом", - говорит Заур Цохолов.

Лидерские амбиции

Фото: Пресс-служба Kia.

Со сменой поколения стартовый ценник на Kia Sportage вырастет на 280 тыс. рублей. Начальная версия Comfort, оснащенная 2,0-литровым мотором, "автоматом" и передним приводом, будет стоить 2 млн 329 тыс. 900 рублей. За эти деньги автомобиль, помимо прочего, будет оснащаться светодиодными фарами, камерой заднего вида и задними парковочными датчиками. Цены на остальные комплектации нового Kia Sportage будут объявлены ближе к старту продаж, который состоится в первой половине 2022 года.

Между тем, уже известно, что в России будет представлена внедорожная версия Sportage X-Line, которая появится чуть позже выхода новинки на рынок. По данным дилеров Kia, в арсенале этой модификации будут адаптированные для бездорожья бампера, увеличенный дорожный просвет, персональный дизайн колесных дисков, другая размерность резины и пр.

Как считает Заур Цохолов, поскольку тренд на внедорожные версии автомобилей из года в год растет, это направление будет приоритетным и, конечно, оно привлечет дополнительных клиентов к новому Sportage.

"В целом, новинка от Kia выглядит свежее своих конкурентов, а также выигрывает за счет опций, которые они вовсе не предлагают или их исполнение далеко от уровня нового Sportage. Эта модель смогла перешагнуть на следующую ступень своего развития, благодаря чему сможет захватить большую аудиторию и побороться за лидерство в сегменте. В 2021 году Kia Sportage нашел около 25 тыс. покупателей, и планируется, что в этом году объем продаж модели составит не менее 30 тысяч, однако во многом это будет зависеть от поставок", - резюмирует эксперт.

Фото: Пресс-служба Kia.