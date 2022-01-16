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16.01.2022 17:52
Рубрика: Общество

Facebook заблокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене

Текст: Юрий Когалов
Социальная сеть Facebook заблокировала официальную страницу делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу делегации Константина Гаврилова.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

По его словам, страница была заблокирована в минувшую пятницу, 14 января. А свое решение Facebook объяснил якобы наличием запрещенного контента. Однако, как подчеркнул Гаврилов, представители делегации репостили лишь заявления руководства России и МИД РФ.

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Как заверил дипломат, в связи с возникшей проблемой делегация намерена обратиться к руководству ОБСЕ.

Стоит отметить, что аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене уже блокировал Twitter. Это было в феврале 2021 года. Тогда доступ к странице был заблокирован почти сутки без какого-либо объяснения причин. Российская сторона назвала подобные действия сети микроблогов цензурой.

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