Facebook заблокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене

По его словам, страница была заблокирована в минувшую пятницу, 14 января. А свое решение Facebook объяснил якобы наличием запрещенного контента. Однако, как подчеркнул Гаврилов, представители делегации репостили лишь заявления руководства России и МИД РФ.

Как заверил дипломат, в связи с возникшей проблемой делегация намерена обратиться к руководству ОБСЕ.

Стоит отметить, что аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене уже блокировал Twitter. Это было в феврале 2021 года. Тогда доступ к странице был заблокирован почти сутки без какого-либо объяснения причин. Российская сторона назвала подобные действия сети микроблогов цензурой.