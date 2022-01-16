Глава "Нафтогаза" упрекнул ФРГ в желании заработать на "Северном потоке-2"

Германия не имеет права получать экономическую выгоду от поставок газа по "Северному потоку-2" "за счет" других стран. С таким заявлением выступил глава "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко в интервью FAZ.

Отвечая на вопрос, в интересах ли Германии иметь еще один газопровод на фоне увеличения потребления газа в будущем, Витренко отметил, что достаточно украинских трубопроводных мощностей, которые заняты всего на четверть, передает РИА Новости.

По словам Витренко, ФРГ получила бы экономические преимущества, если бы благодаря "Северному потоку-2" стала главным распределительным пунктом российского газа. Будучи ведущей европейской страной Германия не может получить краткосрочное экономическое преимущество за счет других европейских стран, считает глава "Нафтогаза".

Он считает также, что европейские компании должны сами решать, как они хотят осуществлять импорт - через Украину или "Северный поток-2". При этом Витренко признал, что Россия выполняет свои долгосрочные обязательства по поставкам газа в Европу.

Ранее депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии", член комитета по вопросам энергетики и климата Штеффен Котре заявил, что Германии нужен "Северный поток-2". По его словам, требования украинского посла разобрать уже готовый и столь нужный газопровод являются попросту иррациональными. Депутат считает, что такие заявления являются не только вмешательством в дела третьей стороны, но и отбрасывают тень на международную репутацию ФРГ.