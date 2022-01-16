"Госуслуги" дали совет, как защитить свой аккаунт от мошенников

Сервис госуслуг предупредил россиян об участившихся случаях мошенничеств и дал совет, как защитить от злоумышленников свой аккаунт. Сообщение об этом сервис разослал всем пользователям.

"Госуслуги" просят граждан не сообщать коды из смс никаким посторонним людям.

"Сотрудники "Госуслуг" никогда не запрашивают такую информацию", - отмечается в сообщении.

Также сервис рекомендовал настроить контрольный вопрос и вход на портал по смс для дополнительной защиты аккаунта.

Ранее о новой схеме мошенников подробно рассказали в Минцифры - во время звонка жертве злоумышленники представляются сотрудниками "Госуслуг" и просят продиктовать код, полученный в смс. А в качестве предлога мошенники часто используют QR-код как наиболее актуальную тему.