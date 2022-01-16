"Госуслуги" дали совет, как защитить свой аккаунт от мошенников

Сервис госуслуг предупредил россиян об участившихся случаях мошенничеств и дал совет, как защитить от злоумышленников свой аккаунт. Сообщение об этом сервис разослал всем пользователям.
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
"Госуслуги" просят граждан не сообщать коды из смс никаким посторонним людям.
"Сотрудники "Госуслуг" никогда не запрашивают такую информацию", - отмечается в сообщении.
Также сервис рекомендовал настроить контрольный вопрос и вход на портал по смс для дополнительной защиты аккаунта.
Ранее о новой схеме мошенников подробно рассказали в Минцифры - во время звонка жертве злоумышленники представляются сотрудниками "Госуслуг" и просят продиктовать код, полученный в смс. А в качестве предлога мошенники часто используют QR-код как наиболее актуальную тему.