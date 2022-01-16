Каких проблем ждать, если не темнеет моторное масло

Цвет моторного масла, как известно, является индикатором как качества лубриканта, так и состояния силового агрегата. Со стремительно чернеющим маслом все более-менее понятно - это следствие засорения мотора углеродистыми отложениями. Но что делать, если масло совсем не меняет оттенок даже после нескольких тысяч пробега?

Начнем с того, что следует различать понятия потемневшее и почерневшее масло. В первом случае поводов для опасений, как правило, нет.

Если масло темнеет в процессе эксплуатации, это означает лишь то, что оно работает - закачивается из картера, прогоняется по каналам, смазывает трущиеся детали двигателя и выводит угар. Словом, если смазка темнеет примерно к двум - трем тысячам километров пробега, это естественный процесс.

На более быстрое потемнение моторного масла может влиять, к примеру, использование некачественного топлива, агрессивная езда, регулярные холодные пуски мотора в морозы и ошибки с подбором степени вязкости лубриканта. В последнем случае моторное масло должно быть, с одной стороны достаточно густым, чтобы создавать плотную смазывающую пленку, а с другой - не стекать и не испаряться. При определении правильной вязкости следует учитывать как рекомендации автопроизводителя, так и состояние и возраст силового агрегата. Как правило, немолодым движкам прописывают менее текучий лубрикант.

Куда хуже, когда смазка в силовом агрегате не темнеет, а чернеет и в то же время становится более густой и напоминает по консистенции мазут. Такие характерные сгустки можно обнаружить с помощью масляного щупа, и в этом случае нужно бить тревогу. Ведь с большой степенью вероятности в двигателе происходит горение смазки, что чаще всего провоцируется износом поршневой группы, как правило в результате использования контрафактных или отработанных смазочных материалов. Дополнительными признаками технической проблемы практически наверняка будут увеличение расхода топлива и снижение тяговых характеристик двигателя.

Однако встречается и совершенно противоположная ситуация - когда смазка после пробега машины в несколько тысяч километров вообще не меняет цвета и оттенка, оставаясь визуально такой же, как из заливочной канистры. В этом случае, впрочем, все тоже не вполне однозначно. В частности, следует знать, что в дизельных автомобилях ввиду конструктивных особенностей масло загрязняется быстрее, чем в бензиновых.

В агрегатах же, работающих на газу, масло не чернеет дольше всего. Дело в том, что в газе минимизированы примеси, которые провоцируют образование сажи, в отличие от моторов на бензине и солярке.

Так что, если, проехав после смены масла на газовой машине несколько тысяч километров, вы видите кристальной чистый лубрикант, то поводов для опасений на самом деле нет. И, кстати, в ряде случаев (в зависимости от марки автомобиля и спецификаций лубриканта) срок замены моторного масла для газовых машин может быть увеличен в сравнении с бензиновыми и дизельными автомобилями.

Однако вернемся к наиболее распространенным бензиновым и дизельным агрегатам. Если после пробега в несколько тысяч километров масло остается прозрачным и совершенно того же цвета, что и при заливке (желтым или светло-коричневым), велика вероятность, что в лубриканте не достает очищающих присадок. В этом случае шлаки, примеси и нагар не удаляются из рабочей зоны двигателя. Специалисты говорят при таком раскладе, что масло не работает, иными словами, эффективной смазки трущихся деталей не происходит, и ресурс мотора серьезно сокращается.

Тем не менее, паниковать, если моторное масло не потемнело после нескольких сотен и даже тысяч километров пробега, нужно далеко не всегда. Следует, например, знать, что лубрикант загрязняется значительно медленнее, если автомобиль новый, и двигатель, соответственно, "свежий". И наоборот - чем старше мотор, и чем сильнее он загрязнен, тем смазка будет темнеть быстрее.

Многое зависит также и от спецификаций топлива. Качественное, как правило, более дорогое горючее в меньшей степени провоцирует детонацию силового агрегата, полностью прогорает и не оставляет в камере сгорания ненужных осадков. Отсюда - опять-таки менее быстрый процесс деградации и потемнения масла.

Экстремальное температурное воздействие и масляное голодание мотора также являются причинами нештатного изменения характеристик масла и его чрезмерного загрязнения отложениями.

Проще говоря, когда автомобиль страдает от частых холодных пусков зимой, не прогревается перед поездкой, регулярно эксплуатируется под нагрузкой, с недостаточным количеством масла в картере или с неисправностями системы охлаждения, лубрикант будет деградировать существенно быстрее. Соответственно и наоборот - если машина "ночует" зимой в теплом гараже, водитель заправляет ее дорогим топливом и не насилует двигатель, регулярно загоняя стрелку тахометра к красной зоне, то ухудшение эксплуатационных свойств смазки будет происходить медленнее, равно как ее потемнение.