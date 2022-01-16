Матвиенко упрекнула Запад в цинизме по оценке миссии ОДКБ в Казахстане

Действиями миротворцев в Казахстане Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) показала свою дееспособность и востребованность, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия пытается расширить зону своего влияния на Казахстан.

"Этот цинизм, знаете, настолько уже очевиден. Где НАТО, где США, где Казахстан? У нас самая протяженная граница с Казахстаном. Ведь, если бы не удалось своевременно справиться с этой ситуацией, это была бы угроза не только суверенитету Казахстана, это была угроза безопасности суверенитета и стран-соседей", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия-1" в передаче "Москва. Кремль. Путин" (цитата по ТАСС).

Спикер Совфеда напомнила, что раньше были скептические разговоры о роли организации.

"Вот ОДКБ показала свою дееспособность, востребованность и своевременность создания этой организации", - добавила она.

Массовые протесты в Казахстане прошли в начале января. 13 января было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана. Утром в воскресенье стало известно, что все 19 самолетов ВКС с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ вылетевшие из Алма-Аты, прибыли на подмосковный аэродром "Чкаловский".